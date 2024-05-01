«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Динамо» потерпело поражение от «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:2).
На 8-й минуте счёт открыл Александр Соболев. Михаил Игнатов на 39-й забил 2-й мяч «красно-белых».
«Спартак» вышел в финал Пути регионов. «Динамо» завершило выступление в турнире. Второй финалист определится во встрече «Ростова» и «Балтики».
Сегодня красно-белые были лучше на всех позициях, Динамо проиграло по всем статьям, хотя до игры я был уверен в обратном.
Честно, настораживает такой Спартак… Хоть и нехотя, но поздравляю всех болел этой команды с более чем заслуженной победой! Удачи дальше.
По судейству есть вопросы, но будем ждать экспертов, а не меня, «диванного аналитика»)
Сегодня красно-белые были лучше на всех позициях, Динамо проиграло по всем статьям, хотя до игры я был уверен в обратном.
Честно, настораживает такой Спартак… Хоть и нехотя, но поздравляю всех болел этой команды с более чем заслуженной победой! Удачи дальше.
По судейству есть вопросы, но будем ждать экспертов, а не меня, «диванного аналитика»)