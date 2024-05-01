«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

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вчера, 20:03

«Динамо» потерпело поражение от «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:2).

На 8-й минуте счёт открыл Александр Соболев. Михаил Игнатов на 39-й забил 2-й мяч «красно-белых».

«Спартак» вышел в финал Пути регионов. «Динамо» завершило выступление в турнире. Второй финалист определится во встрече «Ростова» и «Балтики».