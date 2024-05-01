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«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

вчера, 20:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» потерпело поражение от «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:2).

На 8-й минуте счёт открыл Александр Соболев. Михаил Игнатов на 39-й забил 2-й мяч «красно-белых».

«Спартак» вышел в финал Пути регионов. «Динамо» завершило выступление в турнире. Второй финалист определится во встрече «Ростова» и «Балтики».

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 12:19
игра показала, насколько скамейка слабее основы, Смолов.Грулёв, Макаров хороши на замену, когда комфортный счёт, а задачи решать - не для них ... Непонятный стартовый состав, или ставить сразу вторых, для кубка, или боевую основу, а так ни то ни сё.
Suriand
Suriand
сегодня в 10:18
Макса персонально с победой) Редко что-то пишу,но в первый раз за долгое время игра понравилась,с победой КБ)
Сп62
Сп62 ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
сегодня в 07:39
А что нам остаётся ещё делать?
112910415
112910415
сегодня в 05:51
Спартак стал уверенным и спокойным ... неожиданно !
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 04:59
Судя по количеству комментариев Кубок России престижнее Кубка ЛЧ в нашей стране на данный момент :)
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:41
Гол, напомнил мне, гол Шевы Буффону.
Capral
Capral
вчера в 22:15, ред.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:11
    Болел КБ с Победой! Вот играет команда со Слишковичем а руководство ищет тренера! Зачем?
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:04
    Да и ответственность выше. Путь Регионов - это что-то новое, престижное! ЛЧ приелась.
    всё продинамил
    всё продинамил ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Которые диктовал Аленичев...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:00
    Болельщики Динамо поставили на старый Патефон заезженную пластинку с песней:

    "Нам важнее игры в РПЛ"!)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ minai (раскрыть)
    вчера в 21:57
    ...и из интернационального спортивного интерната)
    всё продинамил
    всё продинамил
    вчера в 21:55
    Что-то уж слишком со Слишковичем Спартак разошелся...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 21:51, ред.
    Ну не обидел, точно) Я к тому, что ноу нэйм пока
    minai
    minai
    вчера в 21:49
    Будем считать, что Динамо играло молодёжным составом.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 21:40
    У "Динамо" все взоры направлены на чемпионат, в котором они являются одними из лидеров, и в котором есть шанс стать чемпионами. Этот Путь регионов командам ничего не даёт, разве что моральное удовлетворение и какие - никакие бонусы в виде премий и звания Победителя какого-то третьесортного турнира.
    Поэтому я нисколько не удивлён проигрышем команды, да и ребята из "Динамо", предположу, не очень расстроились.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Игнатов как реинкарнация Александра Павленко.
    Большой талант, уникальная техника и нестандартное мышление так же соседствуют с не уходящей подростковой стеснительностью.
    Один матч на топ-уровне. в остальных растворяется.
    Как бы и он не докатился до Родины.
    (если не ошибаюсь, Паленко в ФНЛ в Родине)
    Выдающийся гол забил Павленко румынам.

    Akira86
    Akira86 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Да просто Абаскаль надоел игрокам, и решили они его слить. А как слили - теперь могут и поиграть в футбол от всей души, правда насрав болельщикам клуба в душу своей игрой в течении сезона
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    вчера в 21:32
    Когда футболистам дали свободу они стали проявлять индивидуальность, и футбол стало приятно смотреть, сегодня Спартак только радует))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Наверное Слишковича?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:19
    Просто парень в кабинете помощника тренера нашёл старые конспекты Карреры....
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:18
    Слишкович наладил игру Спартаку и неплохо !
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:18
      Митя Митин
      Митя Митин
      вчера в 21:14
      Похоже Спартак пошёл в гору !
      True Story
      True Story
      вчера в 21:11
      УРРРААА!!!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 21:03
      Эта игра была гораздо интереснее вчерашней возни Баварии, и здесь два гола с игры и тоже классные
      Gotlib
      Gotlib ответ Птица Феникс (раскрыть)
      вчера в 21:01
      Динамо уже традиционно очень слабо финиширует. Сохранить третье место будет за счастье.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 21:01
      Оставлять надо Салихамиджича, ну реально ему парни доверяют и понимают его
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Sergo_ural (раскрыть)
      вчера в 20:59
      Нечего тянуть...какой там завтра...сегодня надо уже восторгаться.....
      В предверии большой игры.....
      По заявкам трудящихся....в эти майские праздничные и послепраздничные дни Матчи Зенит против ЦСКА решили провести 3 раза.....
      02.05.24
      11.05.24
      15.02.24

      Две недели противостояний клубов бравших Еврокубки !!!!!!
      Питер против Москвы !!!
      Повторение последнего Суперкубка Страны !!!!
      Следующий обладатель Кубка против Нынешнего !!!!
      Это Вам не какой нибудь...Путь Регионов....))
      Сп62
      Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:49
      Иванов (зам. министра) так и делал.
      Гость
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