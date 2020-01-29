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Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву»

сегодня, 15:50

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что собирается подать ответный иск к московскому клубу.

Во вторник стало известно, что «Локомотив» подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144 млн рублей с Геркуса.

Это последовательное действие - сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в Instagram, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска.

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Аналитик Зенита
сегодня в 17:10
Началась грызня очередная в Москве вместо футбола, потом удивляются вечным четвертым местам в еврокубках
прям как у зенита в самой легкой группе лч.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:07
Интересная будет битва.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 17:02
Получается, что последним честным чемпионом России является Спартак!))))
...а юбилей Симоняна чистое совпадение, ага! Теперь Федун ждёт столетие клуба, шобы продать народных чемпионами...
Багор
Багор
сегодня в 17:00
Это свиньи всех заразили атипичным поведением.
SHMEL
SHMEL ответил Аналитик Зенита
сегодня в 16:39
Началась грызня очередная в Москве вместо футбола, потом удивляются вечным четвертым местам в еврокубках
Это ты не про ситуацию с Коко случайно,как его хотели в рабство на галеры отправить?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:38
Посадите их всех в одну банку и пусть они все друг друга перегрызут.
Boytser
Boytser ответил Аналитик Зенита
сегодня в 16:05
Началась грызня очередная в Москве вместо футбола, потом удивляются вечным четвертым местам в еврокубках
Это всё от свинства.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 16:02
Началась грызня очередная в Москве вместо футбола, потом удивляются вечным четвертым местам в еврокубках
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 15:59
А если знает, то и как свиньи к юбилею симоняна чемпиона купили.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 15:55
Получается, что последним честным чемпионом России является Спартак!))))
Cremen
Cremen
сегодня в 15:53
И пусть расскажет как они завоевали юбилейное чемпионство.
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