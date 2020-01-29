Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что собирается подать ответный иск к московскому клубу.

Во вторник стало известно, что «Локомотив» подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144 млн рублей с Геркуса.

Это последовательное действие - сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в Instagram, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска.