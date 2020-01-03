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Комиссия отклонила просьбу Видаля о выплате 2,4 млн евро «Барселоной»

сегодня, 14:40

Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Примеры отклонил запрос хавбека «Барселоны» Артуро Видаля, который требовал от «сине-гранатовых» 2,4 млн евро.

Комиссия решила, что это не нарушение со стороны «Барселоны». Таким образом, в дальнейшем дело должно продолжиться в суде, если полузащитник захочет получить выплату.

Чилийский футболист считает, что каталонцы не выплатили 2,4 млн евро в виде бонусов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:45
И правильно, не заработал.
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 15:38
это как ситуация на мойке: я помыл вам половину машины и больше не смог - заплатите мне половину денег...
и тут так же - не выполнил все условия контракта, поэтому без бонусов
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:31
Не срослось...
FERIS
FERIS
сегодня в 15:09
Бонусы Видаля ушли на премию гному.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:58
есть контракт , там все прописано
cska plus
cska plus
сегодня в 14:44
Гном и комиссию купил.
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