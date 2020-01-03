Комиссия отклонила просьбу Видаля о выплате 2,4 млн евро «Барселоной»

Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Примеры отклонил запрос хавбека «Барселоны» Артуро Видаля, который требовал от «сине-гранатовых» 2,4 млн евро.
Комиссия решила, что это не нарушение со стороны «Барселоны». Таким образом, в дальнейшем дело должно продолжиться в суде, если полузащитник захочет получить выплату.
Чилийский футболист считает, что каталонцы не выплатили 2,4 млн евро в виде бонусов.
и тут так же - не выполнил все условия контракта, поэтому без бонусов
и тут так же - не выполнил все условия контракта, поэтому без бонусов