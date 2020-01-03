Комиссия отклонила просьбу Видаля о выплате 2,4 млн евро «Барселоной»

сегодня, 14:40

Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Примеры отклонил запрос хавбека «Барселоны» , который требовал от «сине-гранатовых» 2,4 млн евро.

Комиссия решила, что это не нарушение со стороны «Барселоны». Таким образом, в дальнейшем дело должно продолжиться в суде, если полузащитник захочет получить выплату.

Чилийский футболист считает, что каталонцы не выплатили 2,4 млн евро в виде бонусов.