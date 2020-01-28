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«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса

сегодня, 17:37

По информации с сайта Арбитражного суда города Москвы, «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.

Сумма исковых требований по делу составляет 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. На данный момент иск находится на рассмотрении в суде первой инстанции. 

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. При нем «железнодорожники» стали чемпионами РПЛ и выиграли Кубок России.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 18:25
Ого даже так
112910415
112910415
сегодня в 18:17
прискорбно
СуХины дети
СуХины дети
сегодня в 18:14
С Сухиной видать забыл поделиться
Это не дело
Это не дело
сегодня в 18:12
Вот что забавно, над Спартаком с Глушаковым смеялись все, а тут, оказывается, и Зенит потешать народ начал похлеще Глушакова, а паровоз и вовсе своих засудить хочет.
Как говорится, лучше молчать - за умного сойти можно)
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:10
Это цена чемпионства?
Cremen
Cremen
сегодня в 18:05
Скоро расскажет как Локомотив стал юбилейным чемпионом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:04
Но чемпионами, то стал Локо. За все платить надо в этой жизни... 😁.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:04
Санта-Барбара 2 ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Аналитик Зенита
сегодня в 18:02
Ты может про дюкова и зенит? Тогда согласен
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:01
Питерская рука, сразу видно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:53
За 2,5 года свистнул всего каких то 115 миллионов цорн наверное за полгода стащил у федуна все 300.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 17:52
Геркус их клуб поднял из небытия, а с ним так поступают.. карма такое не прощает, будут новые годы без чемпионства
particular
particular
сегодня в 17:44
Геркус, навряд ли в чём-то раскается... Но в условиях давления и стресс-защиты, может рассказать много захватывающих историй... От которых всплывёт характерное го@@но и от некоторых станет дурно пахнуть...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:44
За чемпионство с кем то не расплатился ещё?)
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