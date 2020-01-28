«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса

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По информации с сайта Арбитражного суда города Москвы, «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.

Сумма исковых требований по делу составляет 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. На данный момент иск находится на рассмотрении в суде первой инстанции.