«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса

По информации с сайта Арбитражного суда города Москвы, «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.
Сумма исковых требований по делу составляет 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. На данный момент иск находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. При нем «железнодорожники» стали чемпионами РПЛ и выиграли Кубок России.
Как говорится, лучше молчать - за умного сойти можно)
Как говорится, лучше молчать - за умного сойти можно)