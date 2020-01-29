«Фламенго» попрощался с Пабло Мари, игрок близок к переходу в «Арсенал»

Пресс-служба «Фламенго» в Твиттере попрощалась с защитником Пабло Мари.
Судя по всему, игрок продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».
Пресс-служба «Фламенго» в Твиттере попрощалась с защитником Пабло Мари.
Судя по всему, игрок продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».
"Арсенал" берет в аренду игрока, который в 26 лет провел 22 матча на уровне чемпионата Бразилии (и по средней оценке WhoScored находится в нем на 100-м месте по защитным действиям среди игроков) - и это самый сильный чемпионат, где он смог себя проявить (плюс аренды в Сегунду и "НАК Бреду").
Транфер, которого мы заслужили.
Отлично. Ковбой в восторге. Теперь можно будет поднять цены на самый дорогой абик в АПЛ после этого супертрансфера.
"Арсенал" берет в аренду игрока, который в 26 лет провел 22 матча на уровне чемпионата Бразилии (и по средней оценке WhoScored находится в нем на 100-м месте по защитным действиям среди игроков) - и это самый сильный чемпионат, где он смог себя проявить (плюс аренды в Сегунду и "НАК Бреду").
Транфер, которого мы заслужили.
Отлично. Ковбой в восторге. Теперь можно будет поднять цены на самый дорогой абик в АПЛ после этого супертрансфера.