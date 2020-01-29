«Фламенго» попрощался с Пабло Мари, игрок близок к переходу в «Арсенал»

«Ницца» - «Лион»: прогноз от Pinnacle «Лион» в этом сезоне откровенно не впечатляет. Рискует команда остаться без Лиги

«Удинезе» - «Интер»: прогноз от БК Pinnacle «Милан» наконец-то набрал уверенный ход, добыв три победы кряду. В гости к