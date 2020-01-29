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«Фламенго» попрощался с Пабло Мари, игрок близок к переходу в «Арсенал»

сегодня, 16:21

Пресс-служба «Фламенго» в Твиттере попрощалась с защитником Пабло Мари.

Судя по всему, игрок продолжит карьеру в лондонском «Арсенале»

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:01
очень будет жалко, если трансфер украинца не состоится из-за того, что Артета выбрал некого Мари..
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 16:46
ТТХ покупает Бергвейна и Жедсона.

"Арсенал" берет в аренду игрока, который в 26 лет провел 22 матча на уровне чемпионата Бразилии (и по средней оценке WhoScored находится в нем на 100-м месте по защитным действиям среди игроков) - и это самый сильный чемпионат, где он смог себя проявить (плюс аренды в Сегунду и "НАК Бреду").

Транфер, которого мы заслужили.

Отлично. Ковбой в восторге. Теперь можно будет поднять цены на самый дорогой абик в АПЛ после этого супертрансфера.
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