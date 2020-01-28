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Буффону исполнилось 42 года

сегодня, 02:32

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отмечает день рождения. Сегодня итальянскому футболисту исполнилось 42 года.

На официальном сайте туринского клуба опубликовано поздравление многолетнего вратаря «бьянконери» с праздником.

Когда узы крепки, много слов не требуется.

Вместе мы пережили необычайные победы, рекорды, празднования, которые останутся в истории футбола, и сегодня мы снова отмечаем этот день рождения вместе, ведь наша замечательная история продолжается.

Джанлуиджи Буффон возвращается, чтобы задуть свечи... в чёрно-белом, ведь в этом сезоне он вернулся домой.

Значимость Буффона для нас выходит за рамки того, что происходит на футбольном поле, его присутствие в нашей повседневной жизни неоценимо. 

С днём рождения, Джиджи!

 

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