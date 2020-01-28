Буффону исполнилось 42 года

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отмечает день рождения. Сегодня итальянскому футболисту исполнилось 42 года.
На официальном сайте туринского клуба опубликовано поздравление многолетнего вратаря «бьянконери» с праздником.
Когда узы крепки, много слов не требуется.
Вместе мы пережили необычайные победы, рекорды, празднования, которые останутся в истории футбола, и сегодня мы снова отмечаем этот день рождения вместе, ведь наша замечательная история продолжается.
Джанлуиджи Буффон возвращается, чтобы задуть свечи... в чёрно-белом, ведь в этом сезоне он вернулся домой.
Значимость Буффона для нас выходит за рамки того, что происходит на футбольном поле, его присутствие в нашей повседневной жизни неоценимо.
С днём рождения, Джиджи!
Buon compleanno, SuperGigi! 🎂❤️ @gianluigibuffon— JuventusFC (@juventusfc) 27 января 2020 г.
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