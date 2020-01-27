Скрытые активы

сегодня, 22:30

«Соккер.ру» рассказывает о клубах, которые спрятали кучу добра с помощью арендных соглашений.

У 22 клубов в командировках играют футболисты на общую сумму 50 миллионов евро, причем 22-е место занимает «Манчестер Сити», чьи 13 футболистов оценены ровно в полсотни миллионов. Практически вровень с «горожанами» идет «Брайтон», а топ-20 замыкают еще два британских клуба - «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон». На 18-м месте «Вильярреал», двигаясь выше, встречаем «Милан», «Севилью», «Арсенал», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Рому», а «Бетису» совсем немного не хватило, чтобы попасть в топ-10, куда прорвались неожиданные ценители аренд.

Топ-10 клубов по общей стоимости футболистов, отправленных в аренды

10 место. «Кальяри» (Италия) — 70.03 млн евро (16 игроков, средний возраст — 22.5)

Сезон в Серии A складывается для «Кальяри» удачно, параллельно клуб с Сардинии следит за своими футболистами, которые добывают себе славу в других клубах. Так, главный командированный актив «Кальяри», Филиппо Романья, играет в основе «Сассуоло», а Диего Фариас забил пару голов за «Лечче». Лучше всего дела идут у болгарского таланта Кирила Десподова, который набирается ума-разума в чемпионате Австрии: в 13 матчах за «Штурм» вингер забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Как мы убедились в последнее время, в австрийской лиге куются серьезные кадры.

9 место. «Аталанта» (Италия) — 77.68 млн евро (54 игрока, средний возраст — 21.8)

«Аталанта» - лидер мирового футбола по числу футболистов, отданных в аренду. 54 футболиста. Только вдумайтесь. Клуб из Бергамо рассылает в командировки молодых игроков, находящихся в поисках прогресса, поэтому многие отправлены в Серию B и ниже — в зависимости от текущего уровня, но есть и жемчужины. До недавнего времени в списках отправленных в аренду «Аталантой» был, к примеру, Деян Кулушевски, который проявил себя в «Парме» и был приобретен «Ювентусом» за 35 млн евро. За ту же «Парму» весьма недурно играет Андреас Корнелиус — еще один серьезный актив, да и правами на защитника «Ромы» Джанлуку Манчини по-прежнему владеет «Аталанта».

8 место. «Монако» (Франция) — 82.5 млн евро (18 игроков, средний возраст — 22.5)

Джибриль Сидибе («Эвертон»), Насер Шадли («Андерлехт»), Генри Оньекуру («Галатасарай») - эти футболисты по-прежнему являются работниками «Монако». А еще монегаски сразу пятерых футболистов отправили в «Серкль Брюгге». Три года назад этот бельгийский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, которые были решены с помощью «Монако», теперь «Серкль» - фарм-клуб монегасков.

7 место. «Сассуоло» (Италия) — 95.03 млн евро (32 игрока, средний возраст — 22.5)

Еще один итальянский клуб, которому некуда девать футболистов. Собственно, по числу отданных в аренды «Сассуоло» уступает только «Аталанте», упомянутой выше. Добрую треть в суммарную стоимость внес Стефано Сенси, который проводит нынешний сезон в «Интере» и, учитывая его успехи под руководством Антонио Конте, можно прогнозировать выкуп за прописанные в договоре 22 млн евро (сама аренда принесла в казну «Сассуоло» 5 миллионов).

6 место. «Фиорентина» (Италия) — 95.25 млн евро (27 игроков, средний возраст — 21.9)

Ну, вы уже догадались, в какой стране лучше всего функционирует институт футбольных аренд. У поддержавших итальянский тренд «фиалок» много заметных ребят выступают за другие клубы: например, вратарь Альбан Ляфон («Нант»), полузащитники Кристиано Бираги («Интер») и Жордан Верету («Рома»), форварды Педро («Фламенго») и Джованни Симеоне («Кальяри»). По сути, раздали полноценную команду, хотя чему удивляться после «Аталанты» и числа «54»?

5 место. «Наполи» (Италия) — 99.63 млн евро (28 игроков, средний возраст — 23.5)

Окей, а будут еще клубы, кроме итальянских? Будут, честно-честно! «Наполи» - последний. Ну, ладно — предпоследний. Обратим внимание на средний возраст командированных футболистов, который говорит о том, что неаполитанцы раздают зрелых игроков. Например, Влад Кирикеш отправлен в «Сассуоло», а Луиджи Сепе — в «Парму». А еще есть такой любопытный персонаж: 23-летний вратарь Никита Контини-Барановский — итальянец украинского происхождения. Нынешний сезон проводит в Серии B.

4 место. «Барселона» (Испания) — 134 млн евро (7 игроков, средний возраст — 22.4)

«Барселона» поднялась высоко в этом рейтинге не вполне по своей воле: Филиппе Коутиньо пришлось отправлять в аренду не от хорошей жизни, а потому что никто в мире не готов был платить сумасшедшие деньги за трансфер. Карлес Аленья, Марк Кукурелья, Рафинья, Тодибо, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс — вот и все каталонцы на выезде.

3 место. «Челси» (Англия) — 157.8 млн евро (14 игроков, средний возраст — 25)

Впечатляет средний возраст футболистов, которых «синие» раздали по арендам. Если в командировки из больших клубов едет молодежь — значит, это этап развития, но когда отправляют старичков, да еще и в таком количестве — очевидно, что в клубе многовато балласта. Бакайоко, Дзаппакоста, Мозес, Дринкуотер, Баба, Пиазон, Блэкмен — все это футболисты старше 25 лет, а ведь еще есть Пашалич, Кенеди, Миазга, которым тоже будет проблематично хотя бы просто получить шанс в «Челси».

2 место. «Интер» (Италия) — 217.6 млн евро (24 игрока, средний возраст — 22.8)

Текущий состав «Интера» оценивают в 650 млн евро, а еще почти 220 — это футболисты, которых «нерадзурри» разослали по арендам. Внушительно не только по цифрам, но и по фамилиям: Мауро Икарди, Раджа Наингголан, Иван Перишич, Жоау Мариу и целая россыпь молодых ребят, которые планируют вернуться в Милан окрепшими и готовыми выдерживать конкуренцию в главной команде.

1 место. «Реал» (Испания) — 220 млн евро (13 игроков, средний возраст — 21.4)

Но самые большие золотые горы в эквиваленте живой футбольной силы припрятаны у «Реала». Да, общая стоимость всего на пару миллионов выше, чем у «Интера», но так и футболистов почти вдвое меньше, они моложе и многие имеют реальный шанс заиграть на «Сантьяго Бернабеу». Ашрафа Хакими и Мартина Эдегора увидим в составе «Реала» уже в следующем сезоне, возможно, однажды дорастет до главной команды Такефуса Кубо и поможет «Королевскому клубу» покорить азиатский рынок. Есть еще несколько лотов на продажу: Себальос, Регилон, Одриосола, Оскар Родригес.