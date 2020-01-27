Ещё не всё дорешено

сегодня, 22:06

«Соккер.ру» рассказывает о событиях очередного тура чемпионата Нидерландов.

Стоило «Аяксу» проиграть, а «Алкмару» выиграть, как интрига в Эредивизие ожила. Между двумя лидерами снова три очка – расстояние выстрела. Снова выиграл «Фейеноорд» и вновь потерял очки ПСВ . И опять захандрил «Ваалвейк».

«Аякс» приехал в гости к «Гронингену» за тремя очками. Оставалось только справиться с собственным воспитанником – вратарём «бело-зелёных» Серджио Падтом. А тот не собирался давать поблажек родному коллективу. Не сказать, что чемпион поставил перед Падтом какие-то сверхсложные задачи. Ничего особенного гости в этот день не показали. «Гронинген» вышел вперёд на 16-й минуте, Кай Сирхёйс воспользовался несогласованностью действий обороны аяксидов и их вратаря Бруну Варелы, проводившего первый матч в сезоне. Варела вскоре исправился, не позволив гронингецам забить при выходе 2 в 1. Недавно перешедший в «Аякс» Райан Бабел был обязан сравнивать счёт, оказавшись один против пустых ворот. Но опытнейший футболист не попал по мячу. Второй гол в ворота амстердамцев состоялся на 55-й минуте. Рамон Лундквист пробил с линии штрафной. Мяч, задев по дороге Лисандро Мартинеса, ударился о штангу и нырнул в ворота. Варела до мяча не дотянулся. Донни ван де Бек один гол отыграл, но этим «Аякс» ограничился. Чемпион покинул поле побеждённым.

Днём раньше «Алкмар», переживший два болезненных проигрыша, играл в Херенвене. Очень вовремя отбыл дисквалификацию и вернулся в ворота Марко Бизо. С ним сразу стало спокойнее, оборона гостей уже не давала сбоев. А фризы весьма беспечно повели себя в собственной штрафной на 35-й минуте, позволив Дани де Виту нанести точный удар низом. «Херенвен» отыгрался на 69-й минуте, Чидера Эжуке завершил контратаку ударом в дальний угол. Хозяева устремились забивать второй мяч, но тут же пропустили выпад «Алкмара». Майрон Боаду ударом в упор завершил комбинацию с участием Уссамы Идрисси и Кельвина Стенгса. «Алкмар» увёз три очка со стадиона «Абе Ленстра». Отставание от «Аякса» сократилось до трёх очков. Борьба за чемпионство снова ожила. Надолго ли? А пока «ещё не всё дорешено», как поётся в песне «Машины времени» про костёр.

«Фейеноорд» расцвёл при Дике Адвокате. Роттердамцы одержали пятую победу подряд, на этот раз в гостях над «Хереклесом» 3:2. Этот успех помог «Фейе» выйти на третье место. О титуле можно даже не мечтать, но побороться с «Алкмаром» за второе место «Фейеноорду» по силам. Если в осенних матчах роттердамцы выезжали на Стивене Бергейсе, то сейчас плодотворно работает вся команда. Отсюда и результат.

ПСВ , напротив, никак не может найти свою игру. Эйнховенцы играли дома с «Твенте» и снова завершили матч вничью 1:1. Защитник ПСВ Дензел Думфрис отличился во второй встрече подряд, но снова его гол принёс лишь очко. Гости, в рядах которых 66 минут отбегал арендованный у «Аякса» Ноа Ланг, сумели уйти от поражения. Очень некстати удалился опытнейший полузащитник хозяев Ибрагим Афеллай, оставивший ПСВ в меньшинстве.

«Витесс» после трёх побед подряд вынужден был довольствоваться ничейным исходом в домашней встрече с «Эмменом». Выиграв первый тайм за счёт гола Брайана Линссена, «орлы» неважно смотрелись после перерыва. В результате позволили сопернику отыграться. «Эммен» мог и увезти из Арнема три очка, если бы не страж ворот хозяев Ремко Пасвер.

«Виллем II» тоже не досчитался двух очков в домашней встрече, даром что 12 минут играл против десяти игроков «Зволле». Но игра в Тилбурге завершилась с тем же счётом, что и началась. Мирный исход стоил «королевской гвардии» третьего места. Героем встречи стал голкипер гостей Михаэл Зеттерер.

Не смогла победить и «Спарта», даром что играла с «Фортуной» дома. Первый тайм остался за гостями, в составе которых отличился молдавский легионер Виталий Дамашкан. Его соотечественник Алексей Кошелев неоднократно спасал «Фортуну», но один раз всё же пропустил после удара защитника спартанцев Юргена Матея. И здесь был заключён мир – 1:1.

Английский тренер Алан Пардью понял, куда попал. И какая работа ему предстоит по спасению «Ден Хааг». Его новая команда попала под раздачу в Утрехте, пропустив четыре безответных мяча. В первом тайме «аисты» выглядели более-менее сносно. Даже могли отыграть пропущенный мяч. Но после перерыва расклеились. Даже гол престижа не смогли провести в добавленное время, не реализовав 11-метровый.

Борьбу за выживание может облегчить «Ваалвейк», который снова проиграл. И снова конкуренту в борьбе за место под солнцем – «Венло» (1:2), хотя выиграл первый тайм 1:0. Но в концовке брабантцы допустили две ошибки в обороне, приведшие к третьему поражению подряд. «Ваалвейк» снова прочно застрял на последней строчке, уступая «Ден Хааг» уже пять очков.

В гонке бомбардиров теперь три лидера, забивших по 12 мячей. К Сирилю Дессерсу из «Херклеса» добавились Майрон Боаду («Алкмар») и Брайан Линссон («Витесс»). На гол меньше на счету Стивена Бергейса («Фейеноорд») и Донуэлла Малена ( ПСВ ). По десять голов числятся за Квинси Промесом («Аякс»), Уссамой Идрисси («Алкмар») и Вангелисом Павлидисом («Виллем II»).