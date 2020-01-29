Женскую сборную Китая посадили на карантин в отеле в Австралии

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Женская сборная Китая находится на карантине в отеле австралийского Брисбена из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, об этом сообщает источник.

Игроки прибыли в Брисбен в среду утром, после того как Китайская футбольная ассоциация перенесла отборочные матчи в Австралию, когда началась вспышка пневмонии в Ухане.

Команда находилась в городе Ухань 22 января, поэтому спортсменам придется сидеть в отеле до 5 февраля из-за опасений, что они могли подхватить смертельный коронавирус. Новые требования правительства австралийского штата предписывают 14-дневную самоизоляцию всем, кто недавно покинул Ухань.

Ранее стало известно, что «Краснодар» на втором зимнем сборе сыграет с клубом из Уханя.