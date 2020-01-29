ГлавнаяНовости

Женскую сборную Китая посадили на карантин в отеле в Австралии

сегодня, 15:29

Женская сборная Китая находится на карантине в отеле австралийского Брисбена из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, об этом сообщает источник.

Игроки прибыли в Брисбен в среду утром, после того как Китайская футбольная ассоциация перенесла отборочные матчи в Австралию, когда началась вспышка пневмонии в Ухане.

Команда находилась в городе Ухань 22 января, поэтому спортсменам придется сидеть в отеле до 5 февраля из-за опасений, что они могли подхватить смертельный коронавирус. Новые требования правительства австралийского штата предписывают 14-дневную самоизоляцию всем, кто недавно покинул Ухань.

Ранее стало известно, что «Краснодар» на втором зимнем сборе сыграет с клубом из Уханя.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиКавани попрощался с игроками ПСЖ перед уходом в «Атлетико»
Вчера, 20:21 Комментарии6
Бендтнер станет участником реалити-шоу
Вчера, 10:02 Комментарии2
Буффону исполнилось 42 года
Вчера, 02:32 Комментарии10
Скрытые активы
27 январяАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии8
Эриксен прошел медосмотр перед трансфером в «Интер»
27 января Комментарии21
«Реал» минутой молчания почтил память Коби Брайанта
27 января ВидеоКомментарии12
Обсудить
Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 15:45
Надо и зенит на карантин посадить)))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100