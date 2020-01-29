сегодня, 16:50

ЦСКА и «Зенит» прибыли в Испанию для прохождения учебно-тренировочного сбора. Игроки обоих клубов практически одновременно прилетели в Аликанте.

На сборе в Испании ЦСКА и «Зенит» сыграют между собой в контрольном матче. Встреча состоится 9 февраля.

Ранее стало известно, что форвард «Зенита» не будет участвовать в сборе основной команды клуба. Он отправится в расположение «Зенита-2».