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ЦСКА и «Зенит» прибыли в Испанию

сегодня, 16:50

ЦСКА и «Зенит» прибыли в Испанию для прохождения учебно-тренировочного сбора. Игроки обоих клубов практически одновременно прилетели в Аликанте.

На сборе в Испании ЦСКА и «Зенит» сыграют между собой в контрольном матче. Встреча состоится 9 февраля.

Ранее стало известно, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не будет участвовать в сборе основной команды клуба. Он отправится в расположение «Зенита-2».

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:16
успехов в тренировочном процессе!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил spartach n1
сегодня в 17:15
Скоро выяснят чей кабинет круче !
Конечно "единого нефтегазового комплекса",а остальное-внутриклеточное деление.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил ОлегаТэ
сегодня в 17:14
Совет вам да любовь!))))
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 17:09
Чё там как у них дела, побольше личной информации хочется))))
Кто с кем в номере живёт?)))
На парад в Барселону пошли?))))
Азмун с Обляковым выбросили ключи от замка в реку?)))
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Boytser
сегодня в 17:08
Все приличные игроки после игры моются, они же не свиньи.
И только спартачи в бане бухают - оправдывают своё название
Snake Plissken
Snake Plissken ответил makkie
сегодня в 17:07
Обнялись, расцеловались?)
Зачем по-спартаковски? Армейцы традиционной ориентации
nubom
nubom
сегодня в 17:06
Медный всадник в Испании...
Boytser
Boytser ответил Виссарионович
сегодня в 17:05
После игры в баню сходят
Все приличные игроки после игры моются, они же не свиньи.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 17:04
Надеюсь Чемпионы без Вилкова проиграют...
spartach n1
spartach n1
сегодня в 17:04
Скоро выяснят чей кабинет круче !
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 17:02
После игры в баню сходят
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил makkie
сегодня в 17:02
Обнялись, расцеловались?)
Хто с кем? Хрюшки с хрюшками пятачёк в пятачёк?
Не смешите мои подковы! ;)
Cremen
Cremen
сегодня в 16:57
Зенит скоро накажет коней.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:53
    makkie
    makkie
    сегодня в 16:51
    Обнялись, расцеловались?)
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