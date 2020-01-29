ЦСКА и «Зенит» прибыли в Испанию для прохождения учебно-тренировочного сбора. Игроки обоих клубов практически одновременно прилетели в Аликанте.
На сборе в Испании ЦСКА и «Зенит» сыграют между собой в контрольном матче. Встреча состоится 9 февраля.
Ранее стало известно, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не будет участвовать в сборе основной команды клуба. Он отправится в расположение «Зенита-2».
Кто с кем в номере живёт?)))
На парад в Барселону пошли?))))
Азмун с Обляковым выбросили ключи от замка в реку?)))
Кто с кем в номере живёт?)))
На парад в Барселону пошли?))))
Азмун с Обляковым выбросили ключи от замка в реку?)))
Не смешите мои подковы! ;)
Не смешите мои подковы! ;)