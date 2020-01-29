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Бартомеу - о Неймаре: «Предпочитаю не говорить об игроках других клубов»

сегодня, 17:26

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал возможные трансферы форварда ПСЖ Неймара и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб:

С прошлого года мне задают одинаковые вопросы о Неймаре. Я уже говорил об этом. Не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведем собрание для определения стратегии на следующий сезон. Однако мы точно знаем, что будем делать в зимнее трансферное окно. Не могу раскрыть планов «Барселоны» на следующий сезон, но мы открыты для всех вариантов.

Можем ли мы одновременно приобрести Неймара и Лаутаро Мартинеса? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас выступает в Италии, а другой - во Франции. Они являются прекрасными футболистами, но пока что рано говорить о будущем сезоне.

Ранее Неймар опубликовал фото с форвардами «Барселоны» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:31
Уже отрезанный ломоть.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 17:59
Правильно сказал.
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