Бартомеу - о Неймаре: «Предпочитаю не говорить об игроках других клубов»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал возможные трансферы форварда ПСЖ Неймара и нападающего «Интера» в каталонский клуб:

С прошлого года мне задают одинаковые вопросы о Неймаре. Я уже говорил об этом. Не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведем собрание для определения стратегии на следующий сезон. Однако мы точно знаем, что будем делать в зимнее трансферное окно. Не могу раскрыть планов «Барселоны» на следующий сезон, но мы открыты для всех вариантов.

Можем ли мы одновременно приобрести Неймара и Лаутаро Мартинеса? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас выступает в Италии, а другой - во Франции. Они являются прекрасными футболистами, но пока что рано говорить о будущем сезоне.