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Мюллер: «Джейдон Санчо – роскошный футболист»

сегодня, 07:29

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в интервью Sportbuzzer высказал мнение о 19-летнем полузащитнике дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдоне Санчо.

Джейдон Санчо – роскошный футболист. С его техникой, скоростью и дриблингом представляет собой настоящую угрозу. В Бундеслиге есть и другие игроки с такими же качествами, но у них нет его способности принимать неординарные решения.

Ранее стало известно, что «Боруссия» не отпустит Санчо этой зимой, несмотря на возросший к нему интерес со стороны топ-клубов Европы.

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