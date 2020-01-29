Мюллер: «Джейдон Санчо – роскошный футболист»

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Нападающий «Баварии» в интервью Sportbuzzer высказал мнение о 19-летнем полузащитнике дортмундской «Боруссии» и сборной Англии .

Джейдон Санчо – роскошный футболист. С его техникой, скоростью и дриблингом представляет собой настоящую угрозу. В Бундеслиге есть и другие игроки с такими же качествами, но у них нет его способности принимать неординарные решения.

Ранее стало известно, что «Боруссия» не отпустит Санчо этой зимой, несмотря на возросший к нему интерес со стороны топ-клубов Европы.