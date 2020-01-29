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Бергвейн: «Этот переход — мечта и честь для меня»

сегодня, 15:11

Новичок «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн прокомментировал свой переход в стан лондонского клуба.

Я думаю, что это отличный переход в такой клуб, как «Тоттенхэм». Постараюсь делать всё возможное для команды и для клуба. Считаю, что играть в АПЛ — мечта каждого футболиста. Тут невероятная атмосфера, каждый матч заполненные стадионы.

Я хочу забивать голы, отдавать результативные передачи. Мне было 13 лет, когда я впервые оказался в ПСВ. Я вставал в шесть утра, ехал на тренировку, потом возвращался в школу до трёх-четырёх часов дня. И так было каждый день. Когда я был на тренировках, мой отец в это время спал в машине. Я благодарен ему за всё, что он делал тогда для меня. Без него меня не было бы здесь. Я счастлив, что у меня получилось отплатить своим родным таким образом.

Будучи ребёнком, я наблюдал за работой Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством. Важно всегда верить в себя. Я знаю, что силён и смогу дать всё возможное этому клубу. Этот переход — мечта и честь для меня.

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Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 15:12
Удачи!
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