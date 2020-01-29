«Ньюкасл» лидирует в гонке за покупку Дэнни Роуза

сегодня, 18:55

По информации SkySpots, «Ньюкасл» намерен приобрести защитника «Тоттенхэма» . Главный тренер «сорок» Стив Брюс не исключает возможности подписания 29-летнего игрока в текущее трансферное окно.

Он хороший игрок и высококлассный защитник. Возможно, мы подпишем его, кто знает?

Также на футболиста претендуют «Борнмут» и «Уотфорд». Но по информации СМИ , «Ньюкасл» лидирует в гонке за Роуза.

В текущем сезоне английский защитник провел за «Тоттенхэм» 16 матчей, но результативными действиями не отличился.

Судя по всему, причиной ухода Роуза из «Тоттенхэма» стал конфликт с главным тренером Жозе Моуриньо.