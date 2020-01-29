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«Фиорентина» подпишет хавбека «Сассуоло» Данкана

сегодня, 23:18

Полузащитник «Сассуоло» Джозеф Альфред Данкан близок к переходу в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно.

По информации итальянского журналиста Николо Ширы, руководства обоих клубов практически договорились о переходе 26-летнего игрока.

Сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро + бонусы за успешные выступления Данкана. Контракт с «Фио» будет подписан до 2024 года, зарплата Джозефа составит 1,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Серии А Данкан сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

В конце прошлого года появлялась информация об интересе к Данкану со стороны «Интера».

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