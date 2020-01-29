Бернардески останется в «Ювентусе», как минимум, до лета

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески не сменит команду в зимнее трансферное окно.
Туринцы решили, как минимум, до лета оставить 25-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что Бернардески может быть обменян в «Милан» на полузащитника Лукаса Пакета.
Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески не сменит команду в зимнее трансферное окно.
Туринцы решили, как минимум, до лета оставить 25-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что Бернардески может быть обменян в «Милан» на полузащитника Лукаса Пакета.
((((за это мусорное ведро заплатили 40 млн
((((за это мусорное ведро заплатили 40 млн