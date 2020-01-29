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Бернардески останется в «Ювентусе», как минимум, до лета

сегодня, 18:59

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески не сменит команду в зимнее трансферное окно.

Туринцы решили, как минимум, до лета оставить 25-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Бернардески может быть обменян в «Милан» на полузащитника Лукаса Пакета.

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Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 20:16
Возможный обмен на Пакета - предельно идиотское решение.
juvenale
juvenale ответил dimagas2
сегодня в 19:21
А Рабьо с Рэмси типа лучше?)))
ну эти за 0 переходили + еще только пол года прошло,даже Недвед и Платини у Юве в первом сезоне не заиграли
dimagas2
dimagas2 ответил juvenale
сегодня в 19:17
16-0-0 ((((за это мусорное ведро заплатили 40 млн
А Рабьо с Рэмси типа лучше?)))
juvenale
juvenale
сегодня в 19:14
16-0-0
((((за это мусорное ведро заплатили 40 млн
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