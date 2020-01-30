Ригони в ближайшее время вернется в «Зенит»

Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони, который принадлежит «Зениту», скоро вернется в питерский клуб.
Генуэзцы досрочно прервут аренду.
Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» интересуется Ригони.
Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони, который принадлежит «Зениту», скоро вернется в питерский клуб.
Генуэзцы досрочно прервут аренду.
Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» интересуется Ригони.
Возмужавший и обогретый итальянским солнцем неликвид...
А, ведь, помнится, временами был хорош в еуроматчах средней руки..:)
Возмужавший и обогретый итальянским солнцем неликвид...
А, ведь, помнится, временами был хорош в еуроматчах средней руки..:)