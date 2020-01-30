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Ригони в ближайшее время вернется в «Зенит»

сегодня, 19:21

Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони, который принадлежит «Зениту», скоро вернется в питерский клуб.

Генуэзцы досрочно прервут аренду.

Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» интересуется Ригони.

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Все комментарии
VV V
VV V
сегодня в 20:25
Соскучился по денюжкам из бюджета России, поиздержался в Италии......
ДСА
ДСА
сегодня в 20:22
Фиговый игрок.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:21
Ну, теперь Кокорина может отпустят.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:01
На кой он нужен.Оставьте Сашку
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 20:00
Да это ж я, Эмиль Ригонин
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 19:41
Скоро поедет в Ривер Плейт.
112910415
112910415
сегодня в 19:40
счастливое возвращение блудного сына !
Footbolista
Footbolista ответил Брулин
сегодня в 19:38
Скауты Сочи едят шашлык на набережной...
Брулин
Брулин
сегодня в 19:34
Следующая новость - скауты Сочи просматривали Ригони в Италии.
particular
particular
сегодня в 19:34
Дааа... Кого-то срочно ищут и покупают, а кого-то досрочно возвращают...
Возмужавший и обогретый итальянским солнцем неликвид...
А, ведь, помнится, временами был хорош в еуроматчах средней руки..:)
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 19:34
И Генуэзцам не пригодился.
unoejk
unoejk ответил shlomo
сегодня в 19:33
Матч Альянса Петролера - Депортиво....начало 00.00 ...как на него можно сделать ставку завтра?
Никак. На этот матч не получится. Вкладку со ставками скроем у таких матчей, которые в последний день месяца.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 19:31
Отлично, вариативность в атаке, чтобы громить московские клубы, не помешает
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 19:29
Понятно, сампдория тоже фарма зенита. Надеюсь, они вылетят в серию Б
порт
порт
сегодня в 19:26
И там не пригодился.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 19:26
Удачи Ригони!
ziborock
ziborock
сегодня в 19:25
cska plus
cska plus
сегодня в 19:25
Приехал за зарплатой.
ОПС
ОПС
сегодня в 19:24
Зениту он не нужен.
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