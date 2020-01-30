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Приключения форварда. ЦСКА отказался, «Спартак» - согласился

сегодня, 10:15

О второй неожиданной попытке лидера «Крыльев Советов» покорить Москву – на «Соккер.ру».

ЦСКА и «Крылья Советов» согласовали трансфер Александра Соболева, нападающий находился в Москве, где ждал официального объявления о сделке, но позже вылетел в Турцию – на сборы самарского клуба. 

Изначально в заявке на сбор «Крыльев Советов» Соболева не было, в клубе не играли в загадочность – Бабаев собирался перехватить форварда у «Динамо» и «Рубина». И понятно, что смогло помешать трансферу в ЦСКА – финансовые условия сделки. 

«Армейцы» не из тех, кто платит много, особенно посредникам – агенту футболиста Павлу Андрееву. Стандартная история, которая могла поставить крест на переходе Соболева зимой хоть куда-то, поскольку в Испании можно зацепиться только за состав аутсайдера, а в АПЛ дорога закрыта из-за правил выдачи трудовых виз. 

Сложно представить, как Александр расстроился, когда понял, что не сыграет весной за ЦСКА, не будет вести борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В «Рубин» переходить не было особого желания – не факт, что у Слуцкого все сразу получится, пускай ему и нужен еще один нападающий, как правильно сказал новый директор казанцев.

Но есть еще одна команда, где именно центрального форварда в первой части сезона не нашлось – «Спартак». И хотя сначала совет директоров заявил, что могут зимой обойтись без трансферов, затем Цорн подтвердил информацию, а Тедеско смирился с тем, что максимум может рассчитывать на одного футболиста в январе, появился вариант с Соболевым.

Причем «Спартак» не подписал игрока сразу, а берет в аренду, то есть представитель футболиста, в чьих комиссионных, как сообщают все источники, была загвоздка при переговорах с Бабаевым – ЦСКА не могла испугать цена от «Крыльев Советов», она скромная, поумерил аппетиты. 

Сначала Соболева опробуют в боевых условиях в Москве. Единственные разночтения у инсайдеров – есть ли право обязательного выкупа? В любом случае, Цорн не спешил, это выгодная сделка для всех, кроме «Крыльев Советов». Соболев голами и пасами делал пасмурные самарские футбольные дни светлее, как ветеран Рыжиков – бесконечными сэйвами. Усилий Александра и Сергея оказалось мало, чтобы команда не закончила год в зоне вылета, но они старались. 

А теперь сложно сочинить сценарий, при котором «Крылья Советов» окажутся выше сразу двух команд из числа остальных аутсайдеров. Особенно если учесть, что в «Сочи» вообще планируют в будущем вести борьбу за еврокубки, если верить их тренеру Федотову – вылетать команда, за которую не хочет играть Кокорин, явно не собирается. А «Крылья Советов» отпускают Соболева, чтобы не тонул вместе с ними – пока смотрится именно так. 

Что ждет Александра в Москве? Новый вызов. Связан, прежде всего, даже не с футболом – заиграть в составе «Спартака», если неплохо смотрелся в «Крыльях Советов», не так уж сложно, а с мотивацией и концентрацией. Александр с женой попадают в столицу. Богатую, в среде футболистов – пафосную. И от того, насколько удачно мастер справится с соблазнами московской жизни, прямо зависит будущее форварда. 

Понятно ведь, что конкуренция будет, не как в «Енисее», но и задачи сложнее. В успех Александра скорее нужно не верить, чтобы потом не разочароваться. В принципе, тут как с Комличенко в «Динамо» - рослому молодому россиянину дали шанс в команде, которая с лета может позволить себе иностранца в центре атаки. У «Спартака» такой играл – Зе Луиш, но африканец отправился в «Порту», а Тедеско не увидел в Ларссоне или Понсе идеального центрального форварда, поскольку оба легковесные. 

Зато один из них легко может сыграть в паре с Соболевым – схема-то «3-5-2», у «красно-белых» два форварда. В принципе, все варианты – даже с Шюррле и Тилем в атаке, рабочие. Хотя понятно, что ложная «девятка» отличается от классической схемы с использованием тяжелого форварда-наконечника. Тедеско одобрил логичный переход, ведь молодому «Спартаку» не хватало именно меткости у чужих ворот. 

«Крылья Советов» по проценту ударов в створ от общего числа попыток вообще на первом месте в РПЛ – 36 %, выше «Зенита» и «Ростова», а «Спартак» на скромном девятом месте с показателем в 29.9 %. Да что там говорить, если у москвичей на один забитый мяч меньше, чем у бывшей команды Соболева? При этом по количеству ударов за игру именно «Спартак» уверенно лидирует. Бить умеют, забивать – пока нет. Правы те, кто упрекал атакующую группу «красно-белых» в неумении взять инициативу на себя, сделать атаку голевой.

По качеству моментов «Спартак» на третьем месте в чемпионате, выше только «Зенит» и «Локомотив». Подопечные Кононова и Тедеско сочинили моментов на 29 голов, а забили на десять меньше – самый большой разрыв сезона. Нет команды, которая хуже распорядилась тем, что создала. И кто может такому составу помочь? Разумеется, центральный нападающий. У Соболева неплохая реализация в первой части сезона, если не считать двух смазанных пенальти, ведь ни один другой момент с игры нельзя записать в стопроцентные. 

Разумеется, футболисты «Крыльев Советов» не создали Александру столько сказочных шансов, как могут Бакаев, Тиль, Айртон, Крал, Ларссон или Шюррле, но важно отметить зону, где работает Соболев – штрафная площадь. С габаритами полный порядок, поставить корпус может, принять оригинальное решение – тоже. ЦСКА Александр тоже был нужен, поскольку Чалов играет совершенно иначе, но Ларссон - изначально второй нападающий или вингер, поэтому появление тяжелого напарника ему тоже подойдет. 

У Тедеско появляются варианты, которых так не хватало против «Зенита», «Урала», «Арсенала» и «Рубина», где всего четыре мяча – по одному в каждом поединке, позволяли заработать шесть пунктов вместо двух. Разница вроде небольшая, но вместо десятого места получали бы шестое. Впрочем, не в РПЛ нужно показать себя с лучшей стороны, а в Кубке России. Понятно, что Тедеско поставили задачу выйти в финал, где возможным соперником может стать «Урал». Противоположная сторона сетки куда слабее, чем та, где «Спартак», ведь до решающего матча нужно встретить ЦСКА в дерби, а потом возможен матч против «Зенита». 

Как и в составе «армейцев», если бы перешел, с «красно-белыми» Соболев получит вызовы, которых не имел раньше. Александр такой футболист, что ставка на успех в его случае 50 на 50. Видно, что есть чутье, но нет уверенности, что к талантам присоединит трудолюбие. Соболеву нужно пахать, как никогда в жизни, доминировать в атаке и побеждать, чтобы его переезд из Самары в Москву напомнил фанатам путешествие Павлюченко из Волгограда в столицу. Тедеско и Цорн доверяются парню, который круто смотрелся в составе аутсайдера, где стал лидером не с первой попытки. 

В «Спартаке», чтобы себя показать, есть только ближайшая весна. Моменты ему создадут – москвичи выходят на ударные позиции чаще всех, а дальше все зависит от реализации. «Красно-белые» дико недобрали голов, что исказило картину их выступлений – играли настырнее, чем можно судить по результатам, но им не хватает финишера. Соболев именно такой. Хорошо, что дают шанс российскому форварду, который поблагодарил «Крылья Советов» и их фанатов за поддержку, а теперь ждет новый вызов.

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Все комментарии
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Шамаич
сегодня в 11:33
Не знаю заиграет ли соболь в Спартаке,не буду считать деньги Федуна,но одно уже радует,-как Харьковскому щелкнули по носу))))))
Ну я тоже не знаю, заиграет он в Спартаке или нет, как уже и не узнаем, заиграл бы в ЦСКА. Дело не только и не столько в этом. Если говорить о причинах того, что не перешел в конюшню. Гиннер прав в том, что нельзя переплачивать агентам. По логике вещей, вознаграждение агенту должен платить игрок из своей зарплаты, а не клуб, который игрока покупает. А пока мы имеем следующее: 1. есть игрок с амбициями, выше собственных способностей (не обязательно Соболев); 2. есть лимит, благодаря которому за паспорт нужно переплачивать и 3. агент, которому клуб-покупатель вынужден заплатить. Если у клуба деньги бюджетные, нефтяные или банковские, то есть фактически не ограниченные, ибо первые бесконтрольные, а вторые компенсируются повышением цены на топливо или % ставкой кредитов, то можно покупать любого и башлять агентам сколько запросят. А если деньги зарабатываются не так легко? То и ЦСКА и Краснодар и если появится еще какой-либо частный клуб, всегда в этом плане будут в пролете. Но как показал Зенит, можно много получать сидя на лавке, забив на карьеру. Что для российского футбола не айс. Спартак в последние годы загубил столько своей молодежи, что не понятно заиграет Соболев с Спаме или нет и по какой причине?
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Serg_Diamond
сегодня в 11:21
Насчет того, что агент Соболева умерил аппетит, откуда информация? По данным "инсайдеров" за аренду заплатят 500 тыс., а опция выкупа 4,5 млн евро. Получается агентская комиссия в сумме больше 3 млн. 5 млн - это неадекватная цена за данного игрока. Ни один клуб РПЛ, а предлагали Соболева не только ЦСКА, но и не бедному Динамо, Рубину, не согласился на эти условия и вышли из переговоров, а Спартак согласился. Не потому ли, что агент Соболева является агентом ряда спартаковских игроков и дорожка к Федуну этим агентом уже протоптана? Не потому ли что менеджмент свиней ставит свои личные финансовые интересы выше интересов клуба?
Доить Федуна - величайшая забава с 2000 года
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:20
Там ошибка на фотке - спартак не так пишется
Алекс191921
Алекс191921
сегодня в 11:18
Залко парня в такое болото сразу это просто крест на карьере
Шамаич
Шамаич
сегодня в 11:15
Не знаю заиграет ли соболь в Спартаке,не буду считать деньги Федуна,но одно уже радует,-как Харьковскому щелкнули по носу))))))
за
за
сегодня в 11:15
Дай бог, чтобы все получилось к обоюдной выгоде: и клуба, и футболиста!!
Шамаич
Шамаич ответил nubom
сегодня в 11:13
Я не понял про агента футболиста Павла Андреева. Ему то, зачем много платить? Выгнать в шею и нанять нового подешевле!
Выгнать тоже денег стоит,а в нашей рпл все агенты-андреевы,зажравшиеся коты.
Так что шило на мыло.
Старый Фриц
Старый Фриц
сегодня в 10:59
На понижение пошел хлопец.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:41
Насчет того, что агент Соболева умерил аппетит, откуда информация? По данным "инсайдеров" за аренду заплатят 500 тыс., а опция выкупа 4,5 млн евро. Получается агентская комиссия в сумме больше 3 млн. 5 млн - это неадекватная цена за данного игрока. Ни один клуб РПЛ, а предлагали Соболева не только ЦСКА, но и не бедному Динамо, Рубину, не согласился на эти условия и вышли из переговоров, а Спартак согласился. Не потому ли, что агент Соболева является агентом ряда спартаковских игроков и дорожка к Федуну этим агентом уже протоптана? Не потому ли что менеджмент свиней ставит свои личные финансовые интересы выше интересов клуба?
nubom
nubom
сегодня в 10:40
Я не понял про агента футболиста Павла Андреева. Ему то, зачем много платить? Выгнать в шею и нанять нового подешевле!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:33
Денег на дорогие трансферы жалко, на контракт жалко, свалили бы уже если на всё жалко.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:31
"...«Красно-белые» дико недобрали голов..."
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На благодаря судьям дико перебрали очков...
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