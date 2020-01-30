Приключения форварда. ЦСКА отказался, «Спартак» - согласился

сегодня, 10:15

О второй неожиданной попытке лидера «Крыльев Советов» покорить Москву – на «Соккер.ру».

ЦСКА и «Крылья Советов» согласовали трансфер Александра Соболева, нападающий находился в Москве, где ждал официального объявления о сделке, но позже вылетел в Турцию – на сборы самарского клуба.

Изначально в заявке на сбор «Крыльев Советов» Соболева не было, в клубе не играли в загадочность – Бабаев собирался перехватить форварда у «Динамо» и «Рубина». И понятно, что смогло помешать трансферу в ЦСКА – финансовые условия сделки.

«Армейцы» не из тех, кто платит много, особенно посредникам – агенту футболиста Павлу Андрееву. Стандартная история, которая могла поставить крест на переходе Соболева зимой хоть куда-то, поскольку в Испании можно зацепиться только за состав аутсайдера, а в АПЛ дорога закрыта из-за правил выдачи трудовых виз.

Сложно представить, как Александр расстроился, когда понял, что не сыграет весной за ЦСКА , не будет вести борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В «Рубин» переходить не было особого желания – не факт, что у Слуцкого все сразу получится, пускай ему и нужен еще один нападающий, как правильно сказал новый директор казанцев.

Но есть еще одна команда, где именно центрального форварда в первой части сезона не нашлось – «Спартак». И хотя сначала совет директоров заявил, что могут зимой обойтись без трансферов, затем Цорн подтвердил информацию, а Тедеско смирился с тем, что максимум может рассчитывать на одного футболиста в январе, появился вариант с Соболевым.

Причем «Спартак» не подписал игрока сразу, а берет в аренду, то есть представитель футболиста, в чьих комиссионных, как сообщают все источники, была загвоздка при переговорах с Бабаевым – ЦСКА не могла испугать цена от «Крыльев Советов», она скромная, поумерил аппетиты.

Сначала Соболева опробуют в боевых условиях в Москве. Единственные разночтения у инсайдеров – есть ли право обязательного выкупа? В любом случае, Цорн не спешил, это выгодная сделка для всех, кроме «Крыльев Советов». Соболев голами и пасами делал пасмурные самарские футбольные дни светлее, как ветеран Рыжиков – бесконечными сэйвами. Усилий Александра и Сергея оказалось мало, чтобы команда не закончила год в зоне вылета, но они старались.

А теперь сложно сочинить сценарий, при котором «Крылья Советов» окажутся выше сразу двух команд из числа остальных аутсайдеров. Особенно если учесть, что в «Сочи» вообще планируют в будущем вести борьбу за еврокубки, если верить их тренеру Федотову – вылетать команда, за которую не хочет играть Кокорин, явно не собирается. А «Крылья Советов» отпускают Соболева, чтобы не тонул вместе с ними – пока смотрится именно так.

Что ждет Александра в Москве? Новый вызов. Связан, прежде всего, даже не с футболом – заиграть в составе «Спартака», если неплохо смотрелся в «Крыльях Советов», не так уж сложно, а с мотивацией и концентрацией. Александр с женой попадают в столицу. Богатую, в среде футболистов – пафосную. И от того, насколько удачно мастер справится с соблазнами московской жизни, прямо зависит будущее форварда.

Понятно ведь, что конкуренция будет, не как в «Енисее», но и задачи сложнее. В успех Александра скорее нужно не верить, чтобы потом не разочароваться. В принципе, тут как с Комличенко в «Динамо» - рослому молодому россиянину дали шанс в команде, которая с лета может позволить себе иностранца в центре атаки. У «Спартака» такой играл – Зе Луиш, но африканец отправился в «Порту», а Тедеско не увидел в Ларссоне или Понсе идеального центрального форварда, поскольку оба легковесные.

Зато один из них легко может сыграть в паре с Соболевым – схема-то «3-5-2», у «красно-белых» два форварда. В принципе, все варианты – даже с Шюррле и Тилем в атаке, рабочие. Хотя понятно, что ложная «девятка» отличается от классической схемы с использованием тяжелого форварда-наконечника. Тедеско одобрил логичный переход, ведь молодому «Спартаку» не хватало именно меткости у чужих ворот.

«Крылья Советов» по проценту ударов в створ от общего числа попыток вообще на первом месте в РПЛ – 36 %, выше «Зенита» и «Ростова», а «Спартак» на скромном девятом месте с показателем в 29.9 %. Да что там говорить, если у москвичей на один забитый мяч меньше, чем у бывшей команды Соболева? При этом по количеству ударов за игру именно «Спартак» уверенно лидирует. Бить умеют, забивать – пока нет. Правы те, кто упрекал атакующую группу «красно-белых» в неумении взять инициативу на себя, сделать атаку голевой.

По качеству моментов «Спартак» на третьем месте в чемпионате, выше только «Зенит» и «Локомотив». Подопечные Кононова и Тедеско сочинили моментов на 29 голов, а забили на десять меньше – самый большой разрыв сезона. Нет команды, которая хуже распорядилась тем, что создала. И кто может такому составу помочь? Разумеется, центральный нападающий. У Соболева неплохая реализация в первой части сезона, если не считать двух смазанных пенальти, ведь ни один другой момент с игры нельзя записать в стопроцентные.

Разумеется, футболисты «Крыльев Советов» не создали Александру столько сказочных шансов, как могут Бакаев, Тиль, Айртон, Крал, Ларссон или Шюррле, но важно отметить зону, где работает Соболев – штрафная площадь. С габаритами полный порядок, поставить корпус может, принять оригинальное решение – тоже. ЦСКА Александр тоже был нужен, поскольку Чалов играет совершенно иначе, но Ларссон - изначально второй нападающий или вингер, поэтому появление тяжелого напарника ему тоже подойдет.

У Тедеско появляются варианты, которых так не хватало против «Зенита», «Урала», «Арсенала» и «Рубина», где всего четыре мяча – по одному в каждом поединке, позволяли заработать шесть пунктов вместо двух. Разница вроде небольшая, но вместо десятого места получали бы шестое. Впрочем, не в РПЛ нужно показать себя с лучшей стороны, а в Кубке России. Понятно, что Тедеско поставили задачу выйти в финал, где возможным соперником может стать «Урал». Противоположная сторона сетки куда слабее, чем та, где «Спартак», ведь до решающего матча нужно встретить ЦСКА в дерби, а потом возможен матч против «Зенита».

Как и в составе «армейцев», если бы перешел, с «красно-белыми» Соболев получит вызовы, которых не имел раньше. Александр такой футболист, что ставка на успех в его случае 50 на 50. Видно, что есть чутье, но нет уверенности, что к талантам присоединит трудолюбие. Соболеву нужно пахать, как никогда в жизни, доминировать в атаке и побеждать, чтобы его переезд из Самары в Москву напомнил фанатам путешествие Павлюченко из Волгограда в столицу. Тедеско и Цорн доверяются парню, который круто смотрелся в составе аутсайдера, где стал лидером не с первой попытки.

В «Спартаке», чтобы себя показать, есть только ближайшая весна. Моменты ему создадут – москвичи выходят на ударные позиции чаще всех, а дальше все зависит от реализации. «Красно-белые» дико недобрали голов, что исказило картину их выступлений – играли настырнее, чем можно судить по результатам, но им не хватает финишера. Соболев именно такой. Хорошо, что дают шанс российскому форварду, который поблагодарил «Крылья Советов» и их фанатов за поддержку, а теперь ждет новый вызов.