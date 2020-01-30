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«Спартак» подтвердил переход Соболева

сегодня, 14:52

Нападающий Александр Соболев стал игроком «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Футболист перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца сезона.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:03
Пусть ему попрёт.
makkie
makkie
сегодня в 15:31
Добро пожаловать в Спартак!

Саше только удачи и проявить себя до лета.
Теперь всё только от него зависит. С его приходом наконец-то линию атаки сформировали. Будет выбор в разных моделях игры.
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 15:28
В спартак сейчас можно идти только из-за зарплаты, играть там невозможно.
Коля Ретивый
Коля Ретивый
сегодня в 15:22
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 15:19
    Удачи
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 15:19
    Аренда не покупка...посмотрим как будет играть...
    Гордецкий
    Гордецкий
    сегодня в 15:17
    Превратят парня в подобие Зобнина и испортят всю карьеру в пердиве.
    Peter Schmeichel 1992
    Peter Schmeichel 1992
    сегодня в 15:14
    Питухеев затряс крыльями
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 15:09
    Столько внимания, как будто Месси перешёл!🤣🤣🤣
    Я И Блан
    Я И Блан
    сегодня в 14:57
    Игрок интересный. Другой вопрос будет ли у Спартака игра, сам то он себе моменты не создаст.
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