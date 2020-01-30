«Спартак» подтвердил переход Соболева

Нападающий Александр Соболев стал игроком «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Футболист перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца сезона.
Нападающий Александр Соболев стал игроком «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Футболист перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца сезона.
Саше только удачи и проявить себя до лета.
Теперь всё только от него зависит. С его приходом наконец-то линию атаки сформировали. Будет выбор в разных моделях игры.
Саше только удачи и проявить себя до лета.
Теперь всё только от него зависит. С его приходом наконец-то линию атаки сформировали. Будет выбор в разных моделях игры.