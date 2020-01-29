«Спартак» арендовал Соболева

«Спартак» взял в аренду до конца сезона нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
«Красно-белые» летом могут использовать опцию выкупа.
Александр Соболев переходит в «Спартак»https://t.co/DKOHYeDj7p— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 29, 2020
Ранее сообщалось, что Соболевым интересовались ЦСКА и «Динамо».
Союзник противников
18 января в 19:01 К новости Экс-одноклубник Соболева: «Саша мечтал играть в АПЛ»
АПЛ\ФНЛ.
Союзник противников
18 января в 15:05 К новости Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов»
"Возвращение блудного попугая",или "Гранаты не той системы".
Союзник противников
18 января в 19:01 К новости Экс-одноклубник Соболева: «Саша мечтал играть в АПЛ»
АПЛ\ФНЛ.
Союзник противников
18 января в 15:05 К новости Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов»
"Возвращение блудного попугая",или "Гранаты не той системы".
Понятен троллинг недоброжелателей...но никто заранее не сможет утверждать...насколько успешным или провальным будет сия сделка....
Не буду лукавить...неожиданный ход Цорна...может и не самый худший в данной ситуации..
Надеюсь будет более продуктивен чем условные Заболотный и Портнягин не совсем оправдавшие ожидания в своих командах....
Со своей стороны охота пожелать парню успехов в новом клубе....
Надоело слушать брюзжание,что у нас нету хороших нападающих....
Надеюсь продолжение сезона покажет обратное...Динамо пригласило Комличенко...Рубин Игнатьева....Спартак Соболева....удачи парням !!!
Понятен троллинг недоброжелателей...но никто заранее не сможет утверждать...насколько успешным или провальным будет сия сделка....
Не буду лукавить...неожиданный ход Цорна...может и не самый худший в данной ситуации..
Надеюсь будет более продуктивен чем условные Заболотный и Портнягин не совсем оправдавшие ожидания в своих командах....
Со своей стороны охота пожелать парню успехов в новом клубе....
Надоело слушать брюзжание,что у нас нету хороших нападающих....
Надеюсь продолжение сезона покажет обратное...Динамо пригласило Комличенко...Рубин Игнатьева....Спартак Соболева....удачи парням !!!
Удачи
Удачи
Будет за выживание бороться
Что бы не вылететь в ФНЛ.
Будет за выживание бороться
Что бы не вылететь в ФНЛ.
https://youtu.be/vMG98vfhU08