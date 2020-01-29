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«Спартак» арендовал Соболева

сегодня, 22:09

«Спартак» взял в аренду до конца сезона нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Красно-белые» летом могут использовать опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что Соболевым интересовались ЦСКА и «Динамо».

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:21
это фиаско, братан!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:19
а он, что-черный? или просто решил себе карьеру загубить?
kts
kts
сегодня в 23:18
Их уже ничего не спасёт
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:09
Хм, это провал
mortid
mortid ответил mihaluch
сегодня в 23:04
Спартак не тот клуб в котором Соболев может вырасти в большого мастера.
К сожалению в России на сегодняшний день нет того самого клуба.
Союзник противников
Союзник противников ответил ziborock
сегодня в 22:56
Спартачи издевались?! А разве не ты?!))) Союзник противников 18 января в 19:01 К новости Экс-одноклубник Соболева: «Саша мечтал играть в АПЛ» АПЛ\ФНЛ. Союзник противников 18 января в 15:05 К новости Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов» "Возвращение блудного попугая",или "Гранаты не той системы".
Я рад,что ты пристально следишь за моим эпистолярным творчеством.Только я и над нелепыми решениями своего клуба тоже издеваюсь,а не как спартачи-избирательно.В этом разница.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Jeck Denielse
сегодня в 22:55
Спасибо за адекватное пожелание, редко здесь такое можно заметить... Ваши все таки зря Саше не дали шанс
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:55
Спартак не тот клуб в котором Соболев может вырасти в большого мастера.
Mi6
Mi6
сегодня в 22:52
Опять хинер завтыкал
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 22:51
Ну тут уж или бабло или футбол..Парень выбрал бабло,прекрасно понимая,что в хрюшатнике даже чемпиона мира,заиграть не могут..Не жалко его. Сам выбрал свою судьбу..
ziborock
ziborock ответил Союзник противников
сегодня в 22:50
Помнится,спартачи издевались над "Динамо" и ЦСКА,в связи с потенциальным переходом Соболева .Что сейчас делать-смеяться,или поздравлять,подскажите?
Спартачи издевались?! А разве не ты?!)))

Союзник противников
18 января в 19:01 К новости Экс-одноклубник Соболева: «Саша мечтал играть в АПЛ»

АПЛ\ФНЛ.



Союзник противников
18 января в 15:05 К новости Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов»
"Возвращение блудного попугая",или "Гранаты не той системы".
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 22:49
Кстати, предлагаю хейтерам Спартака легкий заработок. А именно тем, кто уверенно отправляет нас в ФНЛ. У букмекеров есть такая ставка сейчас. Вылет Спартака оценивается коэффициентом 30. Так что, раз верите в это можете поставить тысяч 100 и стать миллионерами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:47
Как бы там ни было....парень за небольшой отрезок времени заявил о себе...получив вызов в сборную и став игроком большого клуба....
Понятен троллинг недоброжелателей...но никто заранее не сможет утверждать...насколько успешным или провальным будет сия сделка....
Не буду лукавить...неожиданный ход Цорна...может и не самый худший в данной ситуации..
Надеюсь будет более продуктивен чем условные Заболотный и Портнягин не совсем оправдавшие ожидания в своих командах....

Со своей стороны охота пожелать парню успехов в новом клубе....
Надоело слушать брюзжание,что у нас нету хороших нападающих....
Надеюсь продолжение сезона покажет обратное...Динамо пригласило Комличенко...Рубин Игнатьева....Спартак Соболева....удачи парням !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:45
Плохая новость ! ((
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 22:45
Посмотрим, что покажет парень
Удачи
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 22:43
Может пригодиться.
Suriand
Suriand ответил Союзник противников
сегодня в 22:38
Помнится,спартачи издевались над "Динамо" и ЦСКА,в связи с потенциальным переходом Соболева .Что сейчас делать-смеяться,или поздравлять,подскажите?
Не обобщай,далеко не все издевались,на мой взгляд хорошее усиление,учитывая грядущий новый лимит молодой нападающий с нужным паспортом,который способен прогрессировать большая удача,главное чтоб не стал вторым Заболотным.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:38
Да на Х. он сдался нам ? Пипец полный !
Алекс191921
Алекс191921
сегодня в 22:37
Жаль парня так глупо испортил свою карьеру
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:36
Пошел на понижение, ну да ладно,его дело, видно в ФНЛ захотел
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:32
Искренне сочувствую Соболеву.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 22:31
Спартак очень грамотно поступил,взяв в аренду с правом выкупа,а вот логику в действиях КС мне вообще не понятна.И денег по сути не заработали и потеряли системообразующего игрока....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:31
Хорошего игрока взял Спартак в аренду. Посмотрим будет ли летом транфер
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 22:28
хорошо что не подписал полноценный контракт, есть шанс не повесить бутсы на гвоздь... но свою ложку позора получит...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 22:25
Жалко Соболева
Будет за выживание бороться
Что бы не вылететь в ФНЛ.
beefs
beefs
сегодня в 22:23
Сегодня только писали, что Соболь на сборе с Крылышками...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:22
называеься попал пацан
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:20
соболиная шкурка в свинарнике)))))))))))) посмотрим результат )))))))))))
viv
viv
сегодня в 22:18
Поменял шило на мыло....
Levadia
Levadia
сегодня в 22:18
Если верить народу,то пол ляма аренда и 4,5 летом при зарплате в 1,8 лямов евро в год.
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