Бушманов: «Для Соболева переход в „Спартак“ - это шаг вперёд»

Бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» поделился мнением о переходе форварда из самарского клуба в стан красно-белых.

Трансферная бомба? Пока сложно сказать. Но лично меня, конечно, удивило, что Соболев оказался именно в «Спартаке». Ведь всю зиму писали об интересе к нему ЦСКА и «Динамо»…

Для игрока эта аренда – безусловно, шаг вперёд в карьере. При этом он должен понимать, что в «Спартаке» совсем другой спрос с нападающего, гораздо более высокое давление. Это не то же самое, что быть лидером «Крыльев».