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Бушманов: «Для Соболева переход в „Спартак“ - это шаг вперёд»

сегодня, 16:26

Бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Бушманов поделился мнением о переходе форварда Александра Соболева из самарского клуба в стан красно-белых.

Трансферная бомба? Пока сложно сказать. Но лично меня, конечно, удивило, что Соболев оказался именно в «Спартаке». Ведь всю зиму писали об интересе к нему ЦСКА и «Динамо»…

Для игрока эта аренда – безусловно, шаг вперёд в карьере. При этом он должен понимать, что в «Спартаке» совсем другой спрос с нападающего, гораздо более высокое давление. Это не то же самое, что быть лидером «Крыльев».

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Все комментарии
Bjuik
Bjuik
сегодня в 17:37
С 10-го места в пердив это шаг вперед?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:22
Бушманов льстит молодому человеку.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Армейская душа
сегодня в 16:58
Сколько ещё от него петухеев вынет?))))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:40
Даже 5 шагов вперёд - с 15 на 10 место сразу поднялся
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 16:33
В ЦСКА и Динамо вовремя одумались от столь ценного игрока.
Almazny
Almazny
сегодня в 16:28
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