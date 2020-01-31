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Ребров: «При Каррере все в „Спартаке“ кайфовали от того, что делали»

сегодня, 11:16

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением об экс-наставнике «красно-белых» Массимо Каррере:

Массимо — вспыльчивый человек. Итальянец. С первого дня начал это показывать. Ещё не было понятно, останется или нет, но нам он сразу объявил: «Сколько бы я здесь ни был, одну игру или несколько, я хочу только побеждать». И всем своим видом, своим эмоциональным поведением это постоянно показывал – на установках, в матчах. То, что он был весь в игре, вся страна видела по телевизору. 

Раскусил ли я его как человека? У меня не было и нет желания его раскусывать. В моей памяти о нём, как и обо всей чемпионской команде, останется только хорошее. Мы все двигались в одном направлении. У нас была задача, и мы выполнили её. Мы все вместе кайфовали от того, что делали. «Золотой» сезон пролетел на одном дыхании. А какой Массимо человек – в этом я и не пытался ковыряться.

Ранее Ребров заявил, что бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери пытался быть хорошим для всех. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:43
Теперь до следующего юбилея кайфовать...
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 11:40
Это разве кайфовали?
Вот у коней кайфовали...на чем только не сидели...
При Газзаеве бегали по тренерской, удержать не могли, при Слуцком качались, мантру читали...стулья ломали...
viv
viv
сегодня в 11:39
viv
viv
сегодня в 11:38
Мы все кайфовали от Карреры....
VIPded
VIPded
сегодня в 11:38
А о новом тренере или хорошо, или ничего? Ничего и не сказал...)))
Авербуx
Авербуx
сегодня в 11:32
Глушак сломал кайф
makkie
makkie
сегодня в 11:24
«Золотой» сезон пролетел на одном дыхании
___________________________

Вот именно что пролетел... пролетел и исчез.
Быстро сдулись что-то, а потом и Массимо слили(
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:21
КАйфовали они...Наркоманы.
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