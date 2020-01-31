Смолов в «Сельте» будет получать на 30% меньше, чем в «Локомотиве»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал подробности аренды «Сельтой» нападающего «Локомотива» :

Коротко фактура по аренде Федора Смолова в «Сельту».

- Аренда заметно больше 500 тыс евро;

- «Локо» не платит часть зарплаты - все берёт на себя «Сельта», а Смолов пошёл на понижение около 30%. В России Федор зарабатывал 3 миллиона евро;

- Из вариантов у Смолова были 2 клуба Англии, «Фейеноорд» (начало января), «Вильярреал»;

- Диалог с «Сельтой» начался позавчера вечером - представители игрока и клубы сработали оперативно и профессионально;

- По Юрию Павловичу Сёмину - ментальное несовпадение, такое бывает. Кому-то надо уходить. Не исключён вариант, что летом уйдёт Сёмин, а Смолов вернётся.