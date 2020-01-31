Агент Сафонов: «У Смолова и Сёмина есть неприятие»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе нападающего «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Раньше Федор уже уезжал в Европу — в «Фейеноорд». Сейчас ситуация другая. Они с Семиным дошли до такой точки, что не хотят вместе работать. Сейчас Семин не видит его основным нападающим. Мое мнение: внутри клуба у них есть неприятие.

Получится ли у Смолова заиграть в Испании? У него есть скорость, здоровье. Если там не получится, то надо заканчивать с карьерой. В команде, на которой нет никакой ответственности, он должен забивать. Это не «Барса», не «Реал». Это не тот переход, где его будут душить. На него не будет оказываться давление, так что может получиться.