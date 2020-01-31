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Ребров: «Акинфеев много лет работал нон-стоп»

сегодня, 08:24

Голкипер «Спартака» Артём Ребров порассуждал об интенсивности игр в карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, а также о его решении завершить карьеру в сборной России после ЧМ-2018.

Я, конечно, понимаю его. Игорь лет с 18 в таком режиме жил – сборная, клуб. У меня был маленький период в сборной, но даже его хватило, чтобы понять: в таком ритме ты фактически лишён выходных. Когда ребята разъезжались по национальным командам, ты мог больше времени уделить семье, детям. А Игорь много лет работал нон-стоп. Представляю, как ему было тяжело. Плюс чемпионат мира. Да, он сложился удачно, но там на всю команду выпала колоссальная нагрузка. Как вратарь, спортсмен я понял и принял решение Акинфеева.

Об актуальной форме Акинфеева недавно рассказал наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:49
Вовремя покинул сборную, а то бы в отборе были проблемы, особенно с шотландцами, которые предпочитали навесы, а Акинфеев как известно на выходах играть не умеет.
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