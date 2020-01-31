Кокорин «Уйти могу, только когда в „Зените“ скажут, что я не нужен»

Нападающий «Зенита» рассказал о причинах своего нежелания переходить в «Сочи», цитирует игрока «Бизнес Онлайн» со ссылкой на эфир программы «Фетисов» телеканала «Звезда».

Атмосфера в «Зените» отличная, меня знают ребята и тренерский штаб, много времени вместе провели. Зрители соскучились, говорят.

Принципиальная ли моя позиция по отказу переходить в «Сочи»? Принципиальная, но не то чтобы принципиальная. Просто обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит» и у меня были свои амбиции и планы.

Мог ли я как Дзюба пойти в клуб, где тебя ждут и дают шанс проявить себя? У меня была цель и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут – я им не нужен. Сейчас хоп и сказали – ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.

У меня был разговор с Ротенбергом. Но не про аренду. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.