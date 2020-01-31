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Кокорин «Уйти могу, только когда в „Зените“ скажут, что я не нужен»

сегодня, 10:40

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о причинах своего нежелания переходить в «Сочи», цитирует игрока «Бизнес Онлайн» со ссылкой на эфир программы «Фетисов» телеканала «Звезда».

Атмосфера в «Зените» отличная, меня знают ребята и тренерский штаб, много времени вместе провели. Зрители соскучились, говорят.

Принципиальная ли моя позиция по отказу переходить в «Сочи»? Принципиальная, но не то чтобы принципиальная. Просто обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит» и у меня были свои амбиции и планы.

Мог ли я как Дзюба пойти в клуб, где тебя ждут и дают шанс проявить себя? У меня была цель и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут – я им не нужен. Сейчас хоп и сказали – ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.

У меня был разговор с Ротенбергом. Но не про аренду. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.

Ранее Кокорин рассказал, почему не сможет перейти в «Локомотив». 

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Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац ответил Don trambon
сегодня в 11:54
Соболев уже попробовал, в спартаке оказался, когда с МЮ не вышло))0
Какой МЮ ? Кто сказал, что им интересовался МЮ ? Плюньте этому человеку в рожу ! Мой армейский друг уже 24 года живет в Германии, в Гамбурге. Заядлейший болельщик московского Динамо. Не раз говорил мне, что в Германии нашим футболом ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ. НИ ФУТБОЛОМ, НИ ФУТБОЛИСТАМИ.Ты думаешь, в Англии, после Жиркова, Павлюченко, Билялетдинова, Аршавина того-же что-то по- другому ? Ошибаешься.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:51
Кокорин оказался на распутье, не знает что делать, руководство не знает тоже что делать.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац ответил makkie
сегодня в 11:48
А еще непонятно, что в Зените Кокорину играть не дадут? Проще искать варианты в Европе и ехать туда вслед за Смоловым. Куда в России Кокорин может перейти для развития карьеры? Уровень РПЛ всё ниже и ниже... нечего тут делать, пока силы есть - надо пробоваться в европейских условиях.
Очень сомневаюсь, что уровень Кокоши выше уровня РПЛ. П0-моему они очень органично друг-другу соответствуют.
Don trambon
Don trambon ответил makkie
сегодня в 11:47
17 млн за Соболева? Вряд ли МЮ выложил бы такую сумму. Да и кого из молодых взяли в последнее время в АПЛ? Даже Чалова у вас купить не могут :) АПЛ - это космос, сильно сомневаюсь что Соболев сходу бы его потянул. З.Ы. Брайтон не может заявить Мак Алистера, хотя тот тоже какой-то талант из Аргентины, в итоге отдали его в аренду в Боку, и хотят вообще продать - из-за проблем с этими визами АПЛ
Не забывай мю купил Шоу, Фреда, Санчеса и ещё нескольких товарищей за баснословные деньги так что Соболевым больше, Соболевым меньше))0

Чалов бы уж как пол года пылил в АПЛ если бы не еврей с дружком которые немножечко обнаглели прося за него 30 млн.

По МакАлистеру - его купили за *маленькие* деньги + отдают в аренду обратно в Аргентину, а по сути надо в европейский чемп. Ну опять же я не утверждаю что именно так это работает с визами, но где то такое читал.
Tostao
Tostao
сегодня в 11:45
Маленькая собачка - всю жизнь щенок.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 11:45
Одно могу сказать точно - до Цицерона Кокоше очень и очень далеко.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:42
    makkie
    makkie ответил Don trambon
    сегодня в 11:39
    МЮ мог бы за него заплатить >17 млн и всё оке.))0 Там вроде как выдаётся разрешение на работу если за такого игрока выплачивается выше определённой суммы. Да и аренду ещё никто не отменял) 1я апелляция по выдачи визы отклонили - в аренду, через сколько-то дней новую и т.д. до победного)
    17 млн за Соболева? Вряд ли МЮ выложил бы такую сумму.
    Да и кого из молодых взяли в последнее время в АПЛ? Даже Чалова у вас купить не могут :)
    АПЛ - это космос, сильно сомневаюсь что Соболев сходу бы его потянул.

    З.Ы. Брайтон не может заявить Мак Алистера, хотя тот тоже какой-то талант из Аргентины, в итоге отдали его в аренду в Боку, и хотят вообще продать - из-за проблем с этими визами АПЛ
    Oliver S
    Oliver S
    сегодня в 11:37
    "Принципиальная, но не то чтобы принципиальная"
    "Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому"
    его Кличко покусал, походу.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил galem72
    сегодня в 11:36
    Прям как у Милевского и Зозули!
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 11:34
    Стали известны подробности нового контракта Кокорина с Зенитом после выхода из тюрьмы: «Уйти могу, только когда в „Зените“ скажут, что я не нужен»
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:32
    Ну ничего, какоха ещё молод. Год-два посидит в запасе невского, мячики попадаёт, а потом его европейский топклуб заприметит. И начнётся у этого суперстара бурная футбольная карьера. ))
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 11:30
    Уже явно дали понять. что не нужен.
    Don trambon
    Don trambon ответил makkie
    сегодня в 11:29
    Да-да, МЮ, АПЛ, Сити и т.д. А откуда у Соболева разрешение на игры в АПЛ? Он ведь даже в сборную недавно попал, и сильно сомневаюсь что его одобрили бы как перспективного игрока.
    МЮ мог бы за него заплатить >17 млн и всё оке.))0 Там вроде как выдаётся разрешение на работу если за такого игрока выплачивается выше определённой суммы.

    Да и аренду ещё никто не отменял) 1я апелляция по выдачи визы отклонили - в аренду, через сколько-то дней новую и т.д. до победного)
    Faustello
    Faustello ответил Don trambon
    сегодня в 11:28
    *Принципиальная, но не то чтобы принципиальная.* На этом можно закончить. Сам не знает чего хочет, а отчим ещё не определился как вертеть им, то аренда, то расторжение контракта, то Европейский клуб, а уже и на зенит-2 согласны. Мда-уж.
    Отчим Кокорина:
    - Отчим Кокорина? Кто это? Нет не знаю!
    makkie
    makkie ответил Don trambon
    сегодня в 11:26
    Соболев уже попробовал, в спартаке оказался, когда с МЮ не вышло))0
    Да-да, МЮ, АПЛ, Сити и т.д.
    А откуда у Соболева разрешение на игры в АПЛ?
    Он ведь даже в сборную недавно попал, и сильно сомневаюсь что его одобрили бы как перспективного игрока.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:24
    Мамой клянусь:Вротенберг приглашал его на роль Первого бизнес-партнёра!
    Sunny.
    Sunny.
    сегодня в 11:23
    Уже скпзали
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:22
    Вот так и загубит карьеру со своими принципами. Не в его ситуации в зубах ковыряЦЦа...
    Какие принципы ?
    У кого принципы ?
    У 2асов не бывает принципов, куда потащат туда и идет.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:21
    Кокорин нужен Зениту, Зенит нужен Кокорину... а нам всем нужна интрига в чемпионате, поэтому оставайся Саша в Зените и продолжай раскачивать лазурную лодку.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 11:17
    Как уже надоела эта девочка !
    Уйду - не уйду - Попросят - Не попросят ...
    Ты же объявил что переходишь в гейвропейский клуб , что опять набрехал ?
    particular
    particular
    сегодня в 11:17
    Судя по всему, великосветские беседы и тёрки за жизнь, оказались впустую...
    Серж 5454
    Серж 5454
    сегодня в 11:10
    Как баба Сашенька
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:09
    Мыльная опера продолжается.
    Если речь о имиджевых потерях, тогда надо было расторгать контракт раньше (как Галицкий с Мамаевым) и не морочить голову. Руководство питерцев заранее знало все последствия, а тут без объяснения причин просто вопреки мнению Семака выпроваживают с команды.

    После этого, очевидно, что Краснодар поступил с Мамаевым по-человечески. И Мамаев это оценил тогда, и оценит еще раз сегодня.

    Семак понимает, что об него вытерли ноги. И кроме него это понимают все. И обстановка в коллективе от этого хорошей не станет. Каждый футболист понимает играй ты хорошо или плохо - твою дальнейшую карьеру решать будет не тренер...а империя зла.
    beloff
    beloff
    сегодня в 11:02
    Что Миллер скажет так и будет. Так сказать Володя Зенитовского масштаба
    Don trambon
    Don trambon ответил makkie
    сегодня в 11:00
    А еще непонятно, что в Зените Кокорину играть не дадут? Проще искать варианты в Европе и ехать туда вслед за Смоловым. Куда в России Кокорин может перейти для развития карьеры? Уровень РПЛ всё ниже и ниже... нечего тут делать, пока силы есть - надо пробоваться в европейских условиях.
    Соболев уже попробовал, в спартаке оказался, когда с МЮ не вышло))0
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:00
    А еще непонятно, что в Зените Кокорину играть не дадут?
    Проще искать варианты в Европе и ехать туда вслед за Смоловым.

    Куда в России Кокорин может перейти для развития карьеры? Уровень РПЛ всё ниже и ниже... нечего тут делать, пока силы есть - надо пробоваться в европейских условиях.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:59
    Вот так и загубит карьеру со своими принципами. Не в его ситуации в зубах ковыряЦЦа...
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 10:57
    *Принципиальная, но не то чтобы принципиальная.*
    На этом можно закончить. Сам не знает чего хочет, а отчим ещё не определился как вертеть им, то аренда, то расторжение контракта, то Европейский клуб, а уже и на зенит-2 согласны.
    Мда-уж.
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 10:53
    В Сочи тоже может не заиграть
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