Кокорин «Уйти могу, только когда в „Зените“ скажут, что я не нужен»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о причинах своего нежелания переходить в «Сочи», цитирует игрока «Бизнес Онлайн» со ссылкой на эфир программы «Фетисов» телеканала «Звезда».
Атмосфера в «Зените» отличная, меня знают ребята и тренерский штаб, много времени вместе провели. Зрители соскучились, говорят.
Принципиальная ли моя позиция по отказу переходить в «Сочи»? Принципиальная, но не то чтобы принципиальная. Просто обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит» и у меня были свои амбиции и планы.
Мог ли я как Дзюба пойти в клуб, где тебя ждут и дают шанс проявить себя? У меня была цель и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут – я им не нужен. Сейчас хоп и сказали – ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.
У меня был разговор с Ротенбергом. Но не про аренду. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.
Ранее Кокорин рассказал, почему не сможет перейти в «Локомотив».
Чалов бы уж как пол года пылил в АПЛ если бы не еврей с дружком которые немножечко обнаглели прося за него 30 млн.
По МакАлистеру - его купили за *маленькие* деньги + отдают в аренду обратно в Аргентину, а по сути надо в европейский чемп. Ну опять же я не утверждаю что именно так это работает с визами, но где то такое читал.
Чалов бы уж как пол года пылил в АПЛ если бы не еврей с дружком которые немножечко обнаглели прося за него 30 млн.
По МакАлистеру - его купили за *маленькие* деньги + отдают в аренду обратно в Аргентину, а по сути надо в европейский чемп. Ну опять же я не утверждаю что именно так это работает с визами, но где то такое читал.
Да и кого из молодых взяли в последнее время в АПЛ? Даже Чалова у вас купить не могут :)
АПЛ - это космос, сильно сомневаюсь что Соболев сходу бы его потянул.
З.Ы. Брайтон не может заявить Мак Алистера, хотя тот тоже какой-то талант из Аргентины, в итоге отдали его в аренду в Боку, и хотят вообще продать - из-за проблем с этими визами АПЛ
Да и кого из молодых взяли в последнее время в АПЛ? Даже Чалова у вас купить не могут :)
АПЛ - это космос, сильно сомневаюсь что Соболев сходу бы его потянул.
З.Ы. Брайтон не может заявить Мак Алистера, хотя тот тоже какой-то талант из Аргентины, в итоге отдали его в аренду в Боку, и хотят вообще продать - из-за проблем с этими визами АПЛ
"Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому"
его Кличко покусал, походу.
"Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому"
его Кличко покусал, походу.
Да и аренду ещё никто не отменял) 1я апелляция по выдачи визы отклонили - в аренду, через сколько-то дней новую и т.д. до победного)
Да и аренду ещё никто не отменял) 1я апелляция по выдачи визы отклонили - в аренду, через сколько-то дней новую и т.д. до победного)
- Отчим Кокорина? Кто это? Нет не знаю!
- Отчим Кокорина? Кто это? Нет не знаю!
А откуда у Соболева разрешение на игры в АПЛ?
Он ведь даже в сборную недавно попал, и сильно сомневаюсь что его одобрили бы как перспективного игрока.
А откуда у Соболева разрешение на игры в АПЛ?
Он ведь даже в сборную недавно попал, и сильно сомневаюсь что его одобрили бы как перспективного игрока.
У кого принципы ?
У 2асов не бывает принципов, куда потащат туда и идет.
У кого принципы ?
У 2асов не бывает принципов, куда потащат туда и идет.
Уйду - не уйду - Попросят - Не попросят ...
Ты же объявил что переходишь в гейвропейский клуб , что опять набрехал ?
Уйду - не уйду - Попросят - Не попросят ...
Ты же объявил что переходишь в гейвропейский клуб , что опять набрехал ?
Если речь о имиджевых потерях, тогда надо было расторгать контракт раньше (как Галицкий с Мамаевым) и не морочить голову. Руководство питерцев заранее знало все последствия, а тут без объяснения причин просто вопреки мнению Семака выпроваживают с команды.
После этого, очевидно, что Краснодар поступил с Мамаевым по-человечески. И Мамаев это оценил тогда, и оценит еще раз сегодня.
Семак понимает, что об него вытерли ноги. И кроме него это понимают все. И обстановка в коллективе от этого хорошей не станет. Каждый футболист понимает играй ты хорошо или плохо - твою дальнейшую карьеру решать будет не тренер...а империя зла.
Если речь о имиджевых потерях, тогда надо было расторгать контракт раньше (как Галицкий с Мамаевым) и не морочить голову. Руководство питерцев заранее знало все последствия, а тут без объяснения причин просто вопреки мнению Семака выпроваживают с команды.
После этого, очевидно, что Краснодар поступил с Мамаевым по-человечески. И Мамаев это оценил тогда, и оценит еще раз сегодня.
Семак понимает, что об него вытерли ноги. И кроме него это понимают все. И обстановка в коллективе от этого хорошей не станет. Каждый футболист понимает играй ты хорошо или плохо - твою дальнейшую карьеру решать будет не тренер...а империя зла.
Проще искать варианты в Европе и ехать туда вслед за Смоловым.
Куда в России Кокорин может перейти для развития карьеры? Уровень РПЛ всё ниже и ниже... нечего тут делать, пока силы есть - надо пробоваться в европейских условиях.
Проще искать варианты в Европе и ехать туда вслед за Смоловым.
Куда в России Кокорин может перейти для развития карьеры? Уровень РПЛ всё ниже и ниже... нечего тут делать, пока силы есть - надо пробоваться в европейских условиях.
На этом можно закончить. Сам не знает чего хочет, а отчим ещё не определился как вертеть им, то аренда, то расторжение контракта, то Европейский клуб, а уже и на зенит-2 согласны.
Мда-уж.
На этом можно закончить. Сам не знает чего хочет, а отчим ещё не определился как вертеть им, то аренда, то расторжение контракта, то Европейский клуб, а уже и на зенит-2 согласны.
Мда-уж.