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Ребров: «Эмери в „Спартаке“ пытался быть хорошим для всех»

сегодня, 09:35

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал про бывшего главного тренера «красно-белых» Унаи Эмери:

Эмери был фанатик, это точно. Как он себя вел в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали. Возможно, он слишком близко подпустил к себе футболистов.

Эмери – человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех. Не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент все сломалось.

Ранее Ребров порассуждал об интенсивности игр в карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева

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makkie
makkie
сегодня в 10:12
Зажравшиеся лентяи, к вам тренер приехал - ну так впитывайте, тренируйтесь, побеждайте!
Тем более при Эмери и квалификацию прошли, и с Барсой на КампНоу боролись, и 5 побед на старте одерживали, и даже Комбаров утюжил фланг...

Что еще нужно было? Слили Эмери, и так понятно!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:05
Менталитет cпapтака - перегрызать друг другу глотки
beefs
beefs
сегодня в 09:58
Поэтому и быстро съели..
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