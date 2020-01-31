Ребров: «Эмери в „Спартаке“ пытался быть хорошим для всех»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал про бывшего главного тренера «красно-белых» Унаи Эмери:
Эмери был фанатик, это точно. Как он себя вел в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали. Возможно, он слишком близко подпустил к себе футболистов.
Эмери – человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех. Не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент все сломалось.
Ранее Ребров порассуждал об интенсивности игр в карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Тем более при Эмери и квалификацию прошли, и с Барсой на КампНоу боролись, и 5 побед на старте одерживали, и даже Комбаров утюжил фланг...
Что еще нужно было? Слили Эмери, и так понятно!
Тем более при Эмери и квалификацию прошли, и с Барсой на КампНоу боролись, и 5 побед на старте одерживали, и даже Комбаров утюжил фланг...
Что еще нужно было? Слили Эмери, и так понятно!