«Рубин» заинтересовался датским хавбеком из «Ольборга»

сегодня, 12:17

По информации СМИ из Дании, полузащитник «Ольборга» попал в сферу интересов казанского «Рубина».

Сообщается, что «Ольборг» на данный момент ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста. Также известно, что Абильдгор не отправился с командой на зимний сбор в Испанию.

Всего в активе Оливера за «Ольборг» 91 матч, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Рубин» арендовал защитника «Браги» Пабло Сантоса.