«Рубин» заинтересовался датским хавбеком из «Ольборга»

По информации СМИ из Дании, полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор попал в сферу интересов казанского «Рубина».
Сообщается, что «Ольборг» на данный момент ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста. Также известно, что Абильдгор не отправился с командой на зимний сбор в Испанию.
Всего в активе Оливера за «Ольборг» 91 матч, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее «Рубин» арендовал защитника «Браги» Пабло Сантоса.
Можно поконкретней, какие очки?
Можно поконкретней, какие очки?
Бан по делу, не нужно переходить на личности.
Бан по делу, не нужно переходить на личности.