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«Рубин» заинтересовался датским хавбеком из «Ольборга»

сегодня, 12:17

По информации СМИ из Дании, полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор попал в сферу интересов казанского «Рубина».

Сообщается, что «Ольборг» на данный момент ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста. Также известно, что Абильдгор не отправился с командой на зимний сбор в Испанию.

Всего в активе Оливера за «Ольборг» 91 матч, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Рубин» арендовал защитника «Браги» Пабло Сантоса.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:48
Арбитр,ты не ошибся,при выборе акка..,аплодирую стоя...)))))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил SHMEL
сегодня в 13:43
Такое впечатление, что рубин передумал становиться чемпионом ФНЛ.
...и оставил это место клячам,что поделаешь,время не щадит...)))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:37
У нас уже перебор иностранцев , Леня хватит уже покупать !)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:28
да пусть будет возможно поможет удержаться
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 13:22
Скупка основательная в Рубине идет.
Живанильда
Живанильда
сегодня в 13:13
После развода слуцкий подсел на скандинавов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:13
Не густо для полузащитника...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:53
Удачи
Don trambon
Don trambon ответил juvenale
сегодня в 12:51
добрый день.У меня в профиле было около 20000 очков за все время на сайте,сегодня сделал две ставки и уже 0,хотя я поставил 700 в сумме
Так сегодня начало месяца, а в начале месяца они обнуляются(становятся равны 700 или около того).
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:50
Слуцкий небось после гынера в шоке, столько трансферов за одно ТО. НЕбось счастлив безумно, что игроков не на 1 команду, а на 1,5-2.
juvenale
juvenale ответил Аpбитр
сегодня в 12:43
Добрый день. Можно поконкретней, какие очки?
добрый день.У меня в профиле было около 20000 очков за все время на сайте,сегодня сделал две ставки и уже 0,хотя я поставил 700 в сумме
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:43
слуцкому виднее))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:43
Такое впечатление, что рубин передумал становиться чемпионом ФНЛ.
particular
particular
сегодня в 12:35
Странный интерес к игроку, которого инициативно сплавляет нынешний клуб...
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 12:24
Хоть ни казахами и аргами второсортными как некоторые из СПБ!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:21
Расскажите кто-нибудь Слуцкому что на поле погут играть одновременно не более 11 игроков, а в заявке на сезон не более 25 игроков
Аpбитр
Аpбитр ответил juvenale
сегодня в 12:21
а куда пропали мои очки?еще два дня назад у меня было 20000
Добрый день.
Можно поконкретней, какие очки?
Аpбитр
Аpбитр ответил волгoдoн
сегодня в 12:19
"Вчера 21:59 Джан - игрок дортмундской "Боруссии" копай глубже,украинский стропальщик,изучай историю,а не выбирай Скрыть Удален пользователем Аpбитр 01.02.2020 09:39:25 по жалобе" Не слишком ли сурово,сутки бан? Ну потролил чуток,ведь парень постоянно о "страпонах" каких-то гутарит.
Добрый день.
Бан по делу, не нужно переходить на личности.
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