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«Локомотив» хочет подписать Кокорина

сегодня, 17:28

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале заявил, что «Локомотив» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина:

«Локо» очень заинтересован в Кокорине и рассматривает вариант с переходом уже в зимнее трансферное окно. 

Вопрос в том, как самому Кокорину удастся договориться с «Зенитом» о трансфере или расторжении контракта. 

Сделка может быть очень важной для «Локо», если ее подать правильно. Игрок начинал в Москве именно в «Локо»: получится как бы возвращение домой. Кроме того, команде Сёмина нужен форвард.

Ранее стало известно, что Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и перейти в европейский клуб. 

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Все комментарии
Sergus
Sergus
сегодня в 17:40
Кокорин хочет пойти в европейский клуб, причем здесь Локомотив?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:38
Я ж изначально говорил....Что у всей этой чебатухи ноги из Москвы растут....
....Не верили...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:37
О....Миранчук в Зените.....
Это уже интересно...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:36
Вот это молодцы паровозы
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 17:36
Ну если учесть, что он воспитанник ЛОКО. А клуб имеет желание возвращать своих, то почему бы и нет.
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 17:36
Не так давно всем Локомотивом его осуждали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:35
Неет, шеф, тока не это ;)
Злой Кокоша в первом же матче напихает Зениту. Если только запретить играть против бывших. Это сарказм, если что..
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 17:34
Пора бежать из болота домой.
Коля Ретивый
Коля Ретивый
сегодня в 17:29
Вранье.
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