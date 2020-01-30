«Локомотив» хочет подписать Кокорина

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале заявил, что «Локомотив» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина:
«Локо» очень заинтересован в Кокорине и рассматривает вариант с переходом уже в зимнее трансферное окно.
Вопрос в том, как самому Кокорину удастся договориться с «Зенитом» о трансфере или расторжении контракта.
Сделка может быть очень важной для «Локо», если ее подать правильно. Игрок начинал в Москве именно в «Локо»: получится как бы возвращение домой. Кроме того, команде Сёмина нужен форвард.
Ранее стало известно, что Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и перейти в европейский клуб.
....Не верили...
....Не верили...
Это уже интересно...
Это уже интересно...
Злой Кокоша в первом же матче напихает Зениту. Если только запретить играть против бывших. Это сарказм, если что..
Злой Кокоша в первом же матче напихает Зениту. Если только запретить играть против бывших. Это сарказм, если что..