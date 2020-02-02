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Роналду — второй игрок в истории «Юве», забивший в девяти подряд матчах

сегодня, 15:50
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который отметился голом в матче 22-го тура Серии A c «Фиорентиной», повторил достижение форварда Давида Трезеге.

34-летний футболист стал вторым игроком в истории «Ювентуса», который забил в девяти матчах Серии A подряд. Первое достижение покорилось Трезеге в 2005 году.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:14
Рон Лучший! Голевая машина!! Кто небудь остановите его?? Не кто не может это сделать!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:05
Неплохое начало года у данного игрока...
6 игр - 10 голов...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ОРЛОВЕЦ
сегодня в 16:42
Ставьте пенки в каждом матче-будут вам новые рекорды
Это девиз интера и ОливерПУЛЯ. Аха-ха)
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил h8you
сегодня в 16:41
Сегодня левая + Роналду ударил соперника локтем, но ему ничего за это не было
h8you
h8you ответил Алексей Миллер
сегодня в 16:37
Половина с левых пенок
хоть одну левую назови его пенку,только с фактом и выдержкой из правил
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 16:26
Новость должна звучать так: Роналду — второй игрок в истории «Юве», забивший пенальти в девяти подряд матчах
spartach091
spartach091 ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:24
Диз кто то тебе влепил🤣🤣
Agamaga
Agamaga
сегодня в 16:20
Сейчас идёт плановая работа с судьями, сказали это бизнес, надо делать, помогать, или вы с нами или будут другие, более благосклонные. Купленный чемпионат одной команды.
112910415
112910415
сегодня в 16:18
звезда итальянского футбола !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:17
Можно конечно по-разному относится к Роналду как к личности...но то что это игрок с удивительной полезностью для своих команд - это факт....
В 9-ти матчах подряд...на таком уровне...и в 35 лет....кто бы что ни говорил...результат достойный уважения...
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 16:17
вся серия А обязана помочь королеве инстаграма не только в установлении новых рекордов , но и с получением шестого златова мяча ! на победу в ЛЧ мечтать ведь не приходится . так что продолжайте ставить пенки , да столько , шобы на целых ДВЕ золотые бутсы сразу хватило с запасом !!! любой каприз для Ронушки
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:16
талант не отнять! молодец!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:14
с левой пенки, какой позор хоспади.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:08
В хорошую команду Роналду попал.
DXTK
DXTK
сегодня в 15:58
с нырка коронный с пенки похоронный........
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 15:56
Половина с левых пенок
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:55
Ставьте пенки в каждом матче-будут вам новые рекорды
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:53
Судьи помогают как могут))
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