Роналду — второй игрок в истории «Юве», забивший в девяти подряд матчах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который отметился голом в матче 22-го тура Серии A c «Фиорентиной», повторил достижение форварда Давида Трезеге.
34-летний футболист стал вторым игроком в истории «Ювентуса», который забил в девяти матчах Серии A подряд. Первое достижение покорилось Трезеге в 2005 году.
6 игр - 10 голов...
6 игр - 10 голов...
В 9-ти матчах подряд...на таком уровне...и в 35 лет....кто бы что ни говорил...результат достойный уважения...
В 9-ти матчах подряд...на таком уровне...и в 35 лет....кто бы что ни говорил...результат достойный уважения...