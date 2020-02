«Ман Сити» впервые с сезона 2016/2017 проиграл 6 игр в АПЛ

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» в гостевом поединке 25-го тура АПЛ .

Это уже шестое поражение «горожан» в нынешнем сезоне. Это худший результат «Ман Сити» с сезона 2016/2017. То был первый сезон «горожан» под руководством .

В том сезоне «голубые» проиграли 6 раз. Таким образом, «Манчестер Сити» еще может установить антирекорд по этому показателю при Гвардиоле.

6 - Manchester City have now lost six games in the Premier League this season; their joint-most in a single campaign under manager Pep Guardiola (six in 2016-17). Earth. #TOTMCI pic.twitter.com/tnKSIlkSZU