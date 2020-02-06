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Флик: «„Бавария“ позволила „Хоффенхайму“ слишком много»

сегодня, 03:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после победы над «Хоффенхаймом» (4:3) в матче 3-го раунда Кубка Германии.

В Кубке в итоге самое главное – это выход в следующий раунд. Я очень доволен первым таймом. Хотя мы и пропустили первыми, быстро смогли сравнять счёт и затем практически не давали сопернику вернуться в игру.

Однако то, как мы отрезками играли во втором тайме, было не очень хорошо. Начиная с 55-й минуты было заметно, что команда немного сбавила. У нас больше не было той интенсивности, которая нужна нашей игре. У нас больше не получалось хорошо прессинговать. Так «Хоффенхайм» смог лучше реализовывать свои качества, а мы, в свою очередь, позволили им слишком много. Комплимент «Хоффенхайму», который показал очень хорошую игру. По итогу мы добились поставленной цели. Всё остальное мы проанализируем и обсудим.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 05:02
Почти отскоили
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:18
Хоффенхайм бился до конца!!! Но Баварии повезло больше !!!
Захватывающая игра!!!
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