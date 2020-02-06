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Моуриньо: «Мне досталась команда с кучей проблем, но я отлично справляюсь»

сегодня, 02:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в переигровке матча 4 раунда Кубка Англии (3:2).

Моя команда играла на пределе своих возможностей. Для меня это был матч на пределе из-за доступности и недоступности игроков. Это был матч на пределе для команды, потому что всего два дня назад они провели невероятную игру [против «Манчестер Сити»].

Нам пришлось нелегко. Мы играли против очень хорошей команды, которая сегодня была лучшей на поле, но мы заслужили победу, потому что были на пределе. «Саутгемптон» выпустил свой лучший состав, у них было на один день больше отдыха, и они были свежее.

Думаю, что я очень хорошо справляюсь, учитывая то, что мне досталась команда с таким большим количеством проблем.

Футболисты играли с душой и сердцем и отдали абсолютно всё. Четыре матча за два раунда – это очень тяжело для парней. Они заслужили эту радость.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:24
до тебя играли лучше
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