Алли: «Мы одна из лучших команд мира и заслуживаем трофей»

Полузащитник «Тоттенхэма» дал комментарий после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в переигровке 4 раунда Кубка Англии.

Этот результат многое говорит о нашем характере. Проиграть в подобной встрече легче лёгкого, когда на выходных вы провели такой большой матч [против «Манчестер Сити»].

За все эти годы, что мы провели вместе, мы стали одной из лучших команд планеты, и заслуживаем трофей. Но никто не собирается просто так отдать его нам, мы должны продолжать гнуть свою линию, чтобы завоевать какой-нибудь трофей. Не только ради нас, но и для болельщиков.