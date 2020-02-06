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Алли: «Мы одна из лучших команд мира и заслуживаем трофей»

сегодня, 03:14
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли дал комментарий после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в переигровке 4 раунда Кубка Англии.

Этот результат многое говорит о нашем характере. Проиграть в подобной встрече легче лёгкого, когда на выходных вы провели такой большой матч [против «Манчестер Сити»].

За все эти годы, что мы провели вместе, мы стали одной из лучших команд планеты, и заслуживаем трофей. Но никто не собирается просто так отдать его нам, мы должны продолжать гнуть свою линию, чтобы завоевать какой-нибудь трофей. Не только ради нас, но и для болельщиков.

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