Гасперини стал обладателем «Золотой скамьи»

сегодня, 16:36

Наставник «Аталанты» стал обладателем ежегодной итальянской премии «Золотая скамья» по итогам 2019 года.

Специалист обогнал в голосовании главного тренера «Болоньи» Синишу Михайловича, который занял второе место, а также экс-тренера «Ювентуса» Массимилано Аллегри.

Для Гасперини эта премия стала первой в его тренерской карьере.

В прошлом сезоне «Аталанта» достигла финала Кубка Италии, однако проиграла «Лацио». Также команда из Бергамо под руководством Гасперини впервые в истории вышла в Лигу чемпионов, а затем квалифицировалась в плей-офф.