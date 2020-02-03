Гасперини стал обладателем «Золотой скамьи»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал обладателем ежегодной итальянской премии «Золотая скамья» по итогам 2019 года.
Специалист обогнал в голосовании главного тренера «Болоньи» Синишу Михайловича, который занял второе место, а также экс-тренера «Ювентуса» Массимилано Аллегри.
Для Гасперини эта премия стала первой в его тренерской карьере.
В прошлом сезоне «Аталанта» достигла финала Кубка Италии, однако проиграла «Лацио». Также команда из Бергамо под руководством Гасперини впервые в истории вышла в Лигу чемпионов, а затем квалифицировалась в плей-офф.