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Гасперини стал обладателем «Золотой скамьи»

сегодня, 16:36

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал обладателем ежегодной итальянской премии «Золотая скамья» по итогам 2019 года. 

Специалист обогнал в голосовании главного тренера «Болоньи» Синишу Михайловича, который занял второе место, а также экс-тренера «Ювентуса» Массимилано Аллегри.

Для Гасперини эта премия стала первой в его тренерской карьере.

В прошлом сезоне «Аталанта» достигла финала Кубка Италии, однако проиграла «Лацио». Также команда из Бергамо под руководством Гасперини впервые в истории вышла в Лигу чемпионов, а затем квалифицировалась в плей-офф. 

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:38
В зените много претендентов на "Полированную скамью"...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:32
Неплохо выступила весьма средняя команда.
wingback
wingback
сегодня в 17:05
какора был обладателем золотых нар...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:03
Ну что же, вполне заслуженно!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:38
Юве стал обладателем золотого кабинета
Gurben
Gurben
сегодня в 16:37
Заслужил.
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