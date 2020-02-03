Сегодня в Италии состоится церемония награждения «Золотой скамьи»

сегодня, 15:36

Сегодня в Италии состоится церемония награждения ежегодной премии «Золотая скамья». Данную награду получают итальянские тренеры по итогам года за свои заслуги.

Главными фаворитами на получение награды являются бывший тренер «Ювентуса» , который с туринцами в прошлом сезоне взял свое пятое Скудетто подряд, наставник «Болоньи» , а также рулевой «Аталанты» .

Отметим, что Аллегри взял три «Золотые скамьи» за последние четыре года.

Напомним, что бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера стал обладателем «Золотой скамьи» в 2018 году.