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Сегодня в Италии состоится церемония награждения «Золотой скамьи»

сегодня, 15:36

Сегодня в Италии состоится церемония награждения ежегодной премии «Золотая скамья». Данную награду получают итальянские тренеры по итогам года за свои заслуги.

Главными фаворитами на получение награды являются бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который с туринцами в прошлом сезоне взял свое пятое Скудетто подряд, наставник «Болоньи» Синиша Михайлович, а также рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини

Отметим, что Аллегри взял три «Золотые скамьи» за последние четыре года. 

Напомним, что бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера стал обладателем «Золотой скамьи» в 2018 году.

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Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 15:39
Конечно конечно...все ждали что лучшим игроком чемпионата Италии 18/19 будет Квальярелла, а стал бей-беги из Турина.
Так что Аллегри раньше времени полку под лавку не освобождает пусть...
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