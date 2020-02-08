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Хеведес: «Заметил, что к „Зениту“ особое отношение в России»

сегодня, 08:53

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о «Зените».

Ни в коем случае не допускаем мысли о том, что чемпионат закончен. Нас не следует списывать со счетов, но давайте смотреть правде в глаза: у «Зенита» очень хороший задел, очень хорошее преимущество. Многое будет зависеть от того, как мы начнем чемпионат. Нам крайне необходимо хорошо стартовать после паузы, набирать свои очки. Мы будем бороться до последнего.

Чувствую ли, что «Зенит» в России — это особенный клуб? Прессу я не читаю, потому что не знаю язык. Поэтому все, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.

Можно ли сравнить «Зенит» с «Баварией»? Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только «Бавария».

Единственное — сейчас дортмундская «Боруссия» может немножко составить конкуренцию, но не всегда ее выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России — это как «Бавария» в Германии.

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nubom
nubom
сегодня в 08:58
К сожалению, Артем Дзюба далеко неТомас Мюллер...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:57
У кого деньги, тот и особенный.
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