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Жиго: «„Спартак“ постарается выиграть все оставшиеся матчи»

сегодня, 01:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА04.03.2020 в 02:00 Не начался

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от второй части сезона и предстоящем четвертьфинальном поединке Кубка России против ЦСКА.

— Для нас каждая из оставшихся игр будет как финал. Мы постараемся одержать победы во всех матчах. И ещё продолжаем выступать в Кубке России. Через этот турнир также можно завоевать путёвку в Лигу Европы на будущий сезон. Поэтому грядущая игра против ЦСКА в четвертьфинале кубка очень важна.

— Три дерби против ЦСКА в одном сезоне — это дополнительное давление?

— Никакого давления. Мы просто должны выиграть. Победа в этой встрече для нас невероятно важна.

— Все помнят предыдущую вашу встречу с ЦСКА, где вы отметились дублем и принесли победу «Спартаку»...

— Это уже в прошлом. Сейчас мы должны писать новую историю и проходить дальше в кубке.

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Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 02:27
"33 ачка!!!" - священные для каждого спартача слова
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:14
фантазёр )))))))))))))))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:05
весело)) , пора переименовать их уже в 33 очка.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:53
33 очка ??? Как будто я уже что подобное где то слышал ?!?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 01:44
Эти же слова говорил Валера перед увольнением
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:38
За этими словами не стоит ничего.
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