Жиго: «„Спартак“ постарается выиграть все оставшиеся матчи»

Защитник «Спартака» поделился ожиданиями от второй части сезона и предстоящем четвертьфинальном поединке Кубка России против ЦСКА .

— Для нас каждая из оставшихся игр будет как финал. Мы постараемся одержать победы во всех матчах. И ещё продолжаем выступать в Кубке России. Через этот турнир также можно завоевать путёвку в Лигу Европы на будущий сезон. Поэтому грядущая игра против ЦСКА в четвертьфинале кубка очень важна.

— Три дерби против ЦСКА в одном сезоне — это дополнительное давление?

— Никакого давления. Мы просто должны выиграть. Победа в этой встрече для нас невероятно важна.

— Все помнят предыдущую вашу встречу с ЦСКА , где вы отметились дублем и принесли победу «Спартаку»...

— Это уже в прошлом. Сейчас мы должны писать новую историю и проходить дальше в кубке.