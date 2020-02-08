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Жиго: «Уверен, Соболев забьёт много мячей за „Спартак“»

сегодня, 02:20

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о новичке московской команды, нападающем Александре Соболеве.

— Соболев – отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьёт за «Спартак» много мячей.

— Помните, как играли против него, когда он выступал за «Крылья Советов»?

— Помню, в выездном матче ему удалось забить в наши ворота. Он показывал хороший футбол и в целом является сильным форвардом. Теперь мы будем вместе играть за «Спартак» — это здорово.

— Как проходит его адаптация в «Спартаке»?

— Пока прошла лишь неделя с момента его перехода. Думаю, с адаптацией не будет никаких проблем. Он говорит на одном языке с большинством футболистов нашей команды. Ему отлично знаком чемпионат.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о том, что клуб не хотел отпускать Соболева.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:27
вполне возможно))) но будет это уже в пердиве)))))))))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 02:27
Пошёл федунский пиар
Аль-Увайнах
Аль-Увайнах
сегодня в 02:23
Клячедыр приготовься!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:22
А может не забьёт)))
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