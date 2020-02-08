Жиго: «Уверен, Соболев забьёт много мячей за „Спартак“»

Защитник «Спартака» поделился мнением о новичке московской команды, нападающем .

— Соболев – отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьёт за «Спартак» много мячей.

— Помните, как играли против него, когда он выступал за «Крылья Советов»?

— Помню, в выездном матче ему удалось забить в наши ворота. Он показывал хороший футбол и в целом является сильным форвардом. Теперь мы будем вместе играть за «Спартак» — это здорово.

— Как проходит его адаптация в «Спартаке»?

— Пока прошла лишь неделя с момента его перехода. Думаю, с адаптацией не будет никаких проблем. Он говорит на одном языке с большинством футболистов нашей команды. Ему отлично знаком чемпионат.