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Аджоев: «Кубок должен быть для всех, все должны быть равны»

сегодня, 17:28

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался против изменения формата Кубка России.

Мне кажется, что это неправильно. То есть только первая пятерка, которая попадает в еврокубки, будет иметь улучшенное положение, а остальным что делать? Кубок должен быть для всех, все должны быть равны, ни в одной стране нет такого формата, зачем нам выделяться таким образом? Но я никому ничего не навязываю, окончательно решение примет исполнительный комитет.

Ранее клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу турнира. Планируется, что участники еврокубков будут стартовать в соревновании с 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас. Ожидается, что изменения вступят в силу со следующего сезона.

Накануне комитет профессионального футбола РФС одобрил изменение формата Кубка. Окончательное решение по этому вопросу примут на заседании исполкома РФС 13 февраля.

Напомним, ранее Калининград подал заявку на проведение финала Кубка России в текущем сезоне.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:33
Да и так все равны...
Арсенал,Спартак,Зенит,Краснодар,ЦСКА,Локомотив......с какой бы стадии не начинали в Кубке России - в итоге в Европе 0 команд весной....
cska plus
cska plus
сегодня в 17:33
Попробуйте вдолбить в голову федуна.
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