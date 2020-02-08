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Прядкин: «В экономическом плане расширение РПЛ наименее эффективно»

сегодня, 02:38

Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин высказался относительно возможного расширения российской Премьер-Лиги до 18 клубов.

– 16 января клубы поддержали расширение РПЛ. Почему этот ключевой для российского футбола вопрос не внесён в повестку ближайшего исполкома РФС?

– Вопрос, как вы верно заметили, ключевой, и требующий тщательной проработки. Возможное расширение Премьер-Лиги затрагивает интересы других лиг – ФНЛ и ПФЛ. И, изменив количественный состав участников по ходу сезона, есть риск нарушить спортивную целостность соревнований. РФС поставил задачу увеличить количество матчей. Способов реализовать задачу много. Клубы предложили свой вариант, у РФС может быть другое видение. Будем встречаться, обсуждать, взвешивать за и против.

– Но точку в любом случае поставит исполком РФС. Допускаете, что сверху будет спущен вариант, который не устраивает большинство клубов? Скажем, они хотят расширить РПЛ до 18 команд, а их обяжут ввести в чемпионат плей-офф?

– По уставу, Премьер-Лига подчиняется РФС, за которым окончательное решение. Как исполком постановит, так и будет. Но все заинтересованные стороны находятся в тесном контакте. И в итоге, уверен, мы выберем ту модель, которая, с одной стороны, повысит уровень Премьер-Лиги, с другой – не разрушит пирамиду всего российского футбола.

– Что будет ставиться во главу угла – экономика или спортивная составляющая?

– Важно то и другое. Нужен баланс.

– После того, как все клубы, кроме «Спартака» и «Зенита», поддержали расширение, возникли сомнения в том, что экономика так уж сильно их волнует…

– Почему?

– Так ведь РПЛ сама заказала исследование консалтинговой компании для оценки различных способов увеличения количества матчей. И из всех вариантов самым неэффективным, с точки зрения экономики, оказалось именно расширение лиги до 18 клубов…

– Хотел бы подчеркнуть, что исследование проводилось совместно PwC и специалистами лиги. Наши сотрудники тоже проделали огромную работу. Изначально рассматривались более 15 вариантов. Потом остановились на основных пяти. Деление на группы, плей-офф и так далее. Расширение действительно было признано наименее эффективным. Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть ещё спортивная. Поэтому я и говорю о балансе, который нам всем только предстоит нащупать. Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается.

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