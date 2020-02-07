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Джано: «Моя самая большая обида - травмы»

сегодня, 17:51

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, как травмы сказались на его карьере.

Моя самая большая обида — травмы. Я очень много пропустил, это сильно помешало в карьере. Уверен: я мог уйти из «Спартака» за хорошие деньги в чемпионат из топ-5. Думаю, я спокойно мог там играть.

Это моя самая большая боль. Причём у меня было мало незначительных повреждений – вроде надрывов мышц. Если травма, то серьёзная. Два раза вылетал на пять месяцев с голеностопом.

Восстанавливаешься, выходишь на поле — рвёшь «крест». Это уже в сумме полтора года. А ещё был мениск и несколько других повреждений.

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