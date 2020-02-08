Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Фиорентину»

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» (42) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Фиорентина» (25) - 14-я.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Аталанта» 1:2 (1:0)
Голы: Кьеза 32 - Сапата 49, Малиновский 72
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Игор, Поль Лирола, Бенасси (Бадель 85), Пульгар (Соттил 79), Кастровилли, Дальберт, Кьеза, Кутроне (Влахович 46)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский 64), Госенс, Гомес (Тамез 90), Иличич, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Кастровилли 16, Сапата 27, Голлини 33, Влахович 59
Судья: Мариани Маурицио.
Напомним, что вчера «Рома» уступила «Болонье».
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Можете ещё по старинке и шарфиками ливерпуля обмотаться. Аха-ха)