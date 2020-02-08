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Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Фиорентину»

сегодня, 18:56
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» (42) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Фиорентина» (25) - 14-я.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Аталанта» 1:2 (1:0)
Голы: Кьеза 32 - Сапата 49, Малиновский 72

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Игор, Поль Лирола, Бенасси (Бадель 85), Пульгар (Соттил 79), Кастровилли, Дальберт, Кьеза, Кутроне (Влахович 46)
Главный тренер: Якини Джузеппе.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский 64), Госенс, Гомес (Тамез 90), Иличич, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Кастровилли 16, Сапата 27, Голлини 33, Влахович 59

Судья: Мариани Маурицио.

Напомним, что вчера «Рома» уступила «Болонье».

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 19:24
Думаю пиндос Комисо будет доволен если я напишу тут СЛАВА уКРАИНЕ, аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 19:08
Меньше бы скулили, больше бы играли. Комисо получи и распишись, нытик. Аха-ха)
Можете ещё по старинке и шарфиками ливерпуля обмотаться. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
сегодня в 19:07
сколько пенальти фиолетовой п-ке не дали пробить?
Аха-ха)
h8you
h8you
сегодня в 19:01
сколько пенальти фиолетовой п-ке не дали пробить?
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 18:59
Договорняк 100%
Lukajs
Lukajs
сегодня в 18:58
Аталанту с победой!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:57
молодцы
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