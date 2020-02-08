ГлавнаяНовости

«Спартак» обыграл «Партизан» и стал обладателем Кубка Париматч Премьер

сегодня, 15:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

«Спартак» обыграл «Партизан» в товарищеском матче, который проходил в рамках турнира Кубок Париматч Премьер.

Отметим, что московский клуб досрочно обеспечил себе первую строчку и стал обладателем кубка товарищеского турнира.

Доха, стадион «Эспайр»

«Спартак» - «Партизан» - 3:2 (1:2)
Голы: Зобнин 7, Соболев 48, Понсе 70 (пенальти) - Павлович 16, Сума 34

«Спартак»: Ребров (Максименко 46), Айртон (Мельгарехо 74), Джикия (Гапонов 74), Кутепов, Рассказов (Ещенко 74), Тиль (Бакаев 46), Крал (Маркитесов 87), Зобнин (Гулиев 74), Мирзов (Соболев 46), Жиго (Маслов 64), Понсе (Глушенков 74)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Партизан»: Стойкович, Павлович (Щекич 46), Милетич, Остойич (Вуячич 46), Урошевич (Брежанчич 46), Здьелар (Павлович 46), Натхо, Тошич (Смилянич 46), Сума (Матич 46), Асано (Стеванович 46), Умар (Маркович 46)
Главный тренер: Милошевич Саво.

Предупреждения: Натхо 32, Мирзов 35, Жиго 36

Удаление: Натхо 42

Все новости
Кубок Париматч Премьер 2020  Протоколы  Стадион «Эспайр»
Источник: Soccer.RuФото: Артур Стабулниекс
Поделиться
Другие материалы по теме
«Крылья Советов» с двумя удалениями обыграли «Нефтехимик»
Сегодня, 13:54 Комментарии5
«Болонья» обыграла «Рому» в гостях
Сегодня, 00:42 Комментарии29
«Айнтрахт» отправил пять мячей в ворота «Аугсбурга»
Сегодня, 00:27 Комментарии11
«Краснодар» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче
Вчера, 20:30 Комментарии9
«Сочи» сыграл вничью с БАТЭ в контрольном поединке
Вчера, 19:05 Комментарии3
«Краснодар» уступил «Виктории Пльзень». Команды забили 7 голов на двоих
Вчера, 16:05 ВидеоКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vashinin
vashinin ответил ШУРТАН
сегодня в 16:36
С натхой и тошичем во 2 тайме было бы 10:0
не, нервы у них ни к черту))
Faustello
Faustello ответил волгодон 2
сегодня в 16:35
трофей канделаки и без того никем серьёзно не воспринимался,а теперь еще и запятнали его тарасовским админресурсом,такими темпами натужный интерес к великому турниру у участников совсем иссякнет А по сегодняшнему матчу:поставил по традиции на лукойловых (много поставил) и рад что судья затащил
Думаю на этом статус международный у кубка отпал ))
Теперь Уфа, Тамбов, КС и Спартак будут разборки устраивать в следующий раз.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 16:35
Молодцы,спасибо!С победой!И что были обыграны кореша коней,тоже приятно)
VAN ARM
VAN ARM ответил spilo
сегодня в 16:35
память освежить?
попробуй))))))))) или знаний нет?))))))))
vashinin
vashinin ответил Демитрий
сегодня в 16:34
Лол, в комментах наблюдаются граждане, которые вроде как искренне радуются такой победе. Господа, серьёзно? Радоваться такой победе и выигрышу такой чашки? Таким способом то? Или я слишком слаб в постиронии и это просто тралли?
Что ты, дорогой!)) Переживаем страсть как)) Спрашивается, зачем Зобнин забивал, а потом Соболев свой первый мяч за Спартак? Ты то вон как огорчился. А мы за тебя теперь переживаем))
ШУРТАН
ШУРТАН
сегодня в 16:34
С натхой и тошичем во 2 тайме было бы 10:0
ШУРТАН
ШУРТАН ответил Faustello
сегодня в 16:34
Соскучились по Промесу?))
Faustello
Faustello
сегодня в 16:33
Интересно, а судьи уже получили аккредитацию на весну в РПЛ??? )))
ШУРТАН
ШУРТАН
сегодня в 16:32
Позовём Ливерпуль, Интер, Лудогорец и сыграем настоящий кубок!
Faustello
Faustello
сегодня в 16:32
Великий катарский народный клуб - гроза барханов и честного судейства, непревзойдённый Спартак!
С нетерпением ждём в РПЛ, ребята без вас будет скучно, не вздумайте вылететь в ФНЛ!
Igrov
Igrov
сегодня в 16:29
Продолжаем подготовку. Удачи, Спартак!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:29
Интересно будет посмотреть на состав этого кубка на следующий год.
3 катарских клуба плюс народные, и судит Моськалёв...
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 16:29
Самый титулованый картонным кубков, вот она народная команда, даже на таких товарках чемоданы заносят в судейскую, вот почему тарасовские на верблюдах катадись
makkie
makkie
сегодня в 16:28
Нормально оттурнирились 😊

Победа в турнире, конечно, приятно - но по факту это товарищеское состязание. Непонятно что с головой у ГТ Партизана и Натхо? Чуть не убили арабчонка со свистком. Кстати, судейство и правда ниже плинтуса (пропускал фолы, не увидел руку в штрафной у серба, поставил левый пенальти на Айртоне). И самое смешное, что их Матч Премьер набирал. При чем тут Спартак, господа??

Играли так себе, особенно в первом тайме.
Радует Глушенков и Бакаев. Самые активные были во втором тайме. Соболев молодец, старался - мог забить 2-3 гола, ограничился одним.
Самые слабые звенья - Понсе и Тиль.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:28
спартак умудряется в товарищеских матчах судейку заряжать.
Стыд то какой!
Только очищение ФНЛ спасёт их!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:26
Федун и тут красную с пенальти купил. Вот сразу видно - Лёня Киевский серьёзно готовится к кубковой игре!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 16:25
Ахахаха... ..Очередной оловянный кубок товарняков.!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:21
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    сегодня в 16:21
      волгодон 2
      волгодон 2 ответил mangoх12
      сегодня в 16:20
      Кубок Верблюда и тот купленный ))
      трофей канделаки и без того никем серьёзно не воспринимался,а теперь еще и запятнали его тарасовским админресурсом,такими темпами натужный интерес к великому турниру у участников совсем иссякнет
      А по сегодняшнему матчу:поставил по традиции на лукойловых (много поставил) и рад что судья затащил
      andreika20133
      andreika20133
      сегодня в 16:20
      УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У Спартака очередной кубок. Смотрите .Завидуйте. Самый титулованный клуб.
      max74
      max74
      сегодня в 16:19
      Пенальти конечно был красивый ))
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 16:18
      В очередной раз "Спартаком" завоёван Кубок еврейских чемпионов. Только не понятно кто в судейскую от Федуна чемоданчик занёс.
      Демитрий
      Демитрий
      сегодня в 16:15
      Лол, в комментах наблюдаются граждане, которые вроде как искренне радуются такой победе. Господа, серьёзно? Радоваться такой победе и выигрышу такой чашки? Таким способом то? Или я слишком слаб в постиронии и это просто тралли?
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 16:13
      Кубок Верблюда и тот купленный ))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 16:13
      Народные отрофеились раньше всех! Три товарняка (да ещё с таким судейством!) -Кубок в музей...
      161регион
      161регион
      сегодня в 16:13
      Буду краток.... Позор!!!
      nubom
      nubom ответил LOpp
      сегодня в 16:13
      Удаление по делу, пенальти скорее не был, чем был. Газпром деньги на нормальных судей пожалел. Позорище!
      Федун судей перекупил...
      kingoffam
      kingoffam
      сегодня в 16:13
      Бомжекони ноют про судейство?
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 16:12
      Спартак - чемпион!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100