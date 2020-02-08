«Спартак» обыграл «Партизан» и стал обладателем Кубка Париматч Премьер

«Спартак» обыграл «Партизан» в товарищеском матче, который проходил в рамках турнира Кубок Париматч Премьер.
Отметим, что московский клуб досрочно обеспечил себе первую строчку и стал обладателем кубка товарищеского турнира.
Доха, стадион «Эспайр»
«Спартак» - «Партизан» - 3:2 (1:2)
Голы: Зобнин 7, Соболев 48, Понсе 70 (пенальти) - Павлович 16, Сума 34
«Спартак»: Ребров (Максименко 46), Айртон (Мельгарехо 74), Джикия (Гапонов 74), Кутепов, Рассказов (Ещенко 74), Тиль (Бакаев 46), Крал (Маркитесов 87), Зобнин (Гулиев 74), Мирзов (Соболев 46), Жиго (Маслов 64), Понсе (Глушенков 74)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Партизан»: Стойкович, Павлович (Щекич 46), Милетич, Остойич (Вуячич 46), Урошевич (Брежанчич 46), Здьелар (Павлович 46), Натхо, Тошич (Смилянич 46), Сума (Матич 46), Асано (Стеванович 46), Умар (Маркович 46)
Главный тренер: Милошевич Саво.
Предупреждения: Натхо 32, Мирзов 35, Жиго 36
Удаление: Натхо 42
Теперь Уфа, Тамбов, КС и Спартак будут разборки устраивать в следующий раз.
Теперь Уфа, Тамбов, КС и Спартак будут разборки устраивать в следующий раз.
https://youtu.be/xNbV2Bck8-8
С нетерпением ждём в РПЛ, ребята без вас будет скучно, не вздумайте вылететь в ФНЛ!
С нетерпением ждём в РПЛ, ребята без вас будет скучно, не вздумайте вылететь в ФНЛ!
3 катарских клуба плюс народные, и судит Моськалёв...
3 катарских клуба плюс народные, и судит Моськалёв...
Победа в турнире, конечно, приятно - но по факту это товарищеское состязание. Непонятно что с головой у ГТ Партизана и Натхо? Чуть не убили арабчонка со свистком. Кстати, судейство и правда ниже плинтуса (пропускал фолы, не увидел руку в штрафной у серба, поставил левый пенальти на Айртоне). И самое смешное, что их Матч Премьер набирал. При чем тут Спартак, господа??
Играли так себе, особенно в первом тайме.
Радует Глушенков и Бакаев. Самые активные были во втором тайме. Соболев молодец, старался - мог забить 2-3 гола, ограничился одним.
Самые слабые звенья - Понсе и Тиль.
Победа в турнире, конечно, приятно - но по факту это товарищеское состязание. Непонятно что с головой у ГТ Партизана и Натхо? Чуть не убили арабчонка со свистком. Кстати, судейство и правда ниже плинтуса (пропускал фолы, не увидел руку в штрафной у серба, поставил левый пенальти на Айртоне). И самое смешное, что их Матч Премьер набирал. При чем тут Спартак, господа??
Играли так себе, особенно в первом тайме.
Радует Глушенков и Бакаев. Самые активные были во втором тайме. Соболев молодец, старался - мог забить 2-3 гола, ограничился одним.
Самые слабые звенья - Понсе и Тиль.
Стыд то какой!
Только очищение ФНЛ спасёт их!
Стыд то какой!
Только очищение ФНЛ спасёт их!
А по сегодняшнему матчу:поставил по традиции на лукойловых (много поставил) и рад что судья затащил
А по сегодняшнему матчу:поставил по традиции на лукойловых (много поставил) и рад что судья затащил