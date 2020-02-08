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«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел МЮ в таблице

сегодня, 17:24
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура АПЛ. «Ириски» (36 очков) поднялись на седьмое место в турнирной таблице, «орлы» (30 баллов) - четырнадцатые.

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Кристал Пэлас» 3:1 (1:0)
Голы: Бернард 18, Ришарлисон 59, Калверт-Льюин 88 - Бентеке 51

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Йерри Мина, Кин, Динь, Уолкотт (Сидибе 26), Шнейдерлин, Сигурдссон (Холгейт 86), Бернард (Дэвис 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Куяте 80), Томкинс (Данн 61), Кэхилл, ван Анхольт, Миливоевич, Айю, МакКарти (Майер 68), МакАртур, Заха, Бентеке
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждения: МакКарти 10

Судья: Кут Дэвид.

В прошлом туре «Эвертон» обыграл «Уотфорд», проигрывая в два мяча.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:00
Ришарлисон очень мощьно смотрелся во многих эпизодах.. боролся, отбирал, обводил, раздавал, пробивал, головой играет суперски.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:59
Ну хоть Анчи муму обошел интрига остаеться в Апл битва за попадание в лигу европы.
max74
max74
сегодня в 17:52
Читалось ))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:49
Анчи крут
severnyj84
severnyj84
сегодня в 17:40
Эвертон с победой!
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