«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел МЮ в таблице

«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура АПЛ. «Ириски» (36 очков) поднялись на седьмое место в турнирной таблице, «орлы» (30 баллов) - четырнадцатые.
Ливерпуль, стадион Гудисон Парк
«Эвертон» - «Кристал Пэлас» 3:1 (1:0)
Голы: Бернард 18, Ришарлисон 59, Калверт-Льюин 88 - Бентеке 51
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Йерри Мина, Кин, Динь, Уолкотт (Сидибе 26), Шнейдерлин, Сигурдссон (Холгейт 86), Бернард (Дэвис 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Куяте 80), Томкинс (Данн 61), Кэхилл, ван Анхольт, Миливоевич, Айю, МакКарти (Майер 68), МакАртур, Заха, Бентеке
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждения: МакКарти 10
Судья: Кут Дэвид.
В прошлом туре «Эвертон» обыграл «Уотфорд», проигрывая в два мяча.