«Болонья» обыграла «Рому» в гостях

«Рома» уступила «Болонье» на своем поле в матче 23-го тура Серии А. Римляне занимают пятое место в турнирной таблице (39 очков). «Болонья» находится на шестом месте (33 балла).
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Болонья» 2:3 (1:2)
Голы: Денсвил 22 (автогол), Мхитарян 72 - Орсолини 16, Бэрроу 26, Бэрроу 51
«Рома»: Лопес, Сантон (Б. Перес 61), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Верету (Калинич 79), Юндер (К. Перес 57), Мхитарян, Перотти, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Шутен, Сванберг (Домингес 73), Орсолини (Ольсен 83), Сориано, Бэрроу, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
Предупреждения: Сванберг 38, Шутен 55, Сантон 59, Бани 60, Б. Перес 85, Скорупски 89
Удаление: Кристанте 80
Судья: Гуида Марко.
Напомним, что в прошлом туре чемпионата Италии «Рома» проиграла «Сассуоло».