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«Болонья» обыграла «Рому» в гостях

сегодня, 00:42
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 3Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Рома» уступила «Болонье» на своем поле в матче 23-го тура Серии А. Римляне занимают пятое место в турнирной таблице (39 очков). «Болонья» находится на шестом месте (33 балла).

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Болонья» 2:3 (1:2)
Голы: Денсвил 22 (автогол), Мхитарян 72 - Орсолини 16, Бэрроу 26, Бэрроу 51

«Рома»: Лопес, Сантон (Б. Перес 61), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Верету (Калинич 79), Юндер (К. Перес 57), Мхитарян, Перотти, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Шутен, Сванберг (Домингес 73), Орсолини (Ольсен 83), Сориано, Бэрроу, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Сванберг 38, Шутен 55, Сантон 59, Бани 60, Б. Перес 85, Скорупски 89

Удаление: Кристанте 80

Судья: Гуида Марко.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Италии «Рома» проиграла «Сассуоло».

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Все комментарии
Graceful 713
Graceful 713
сегодня в 00:56
Там кэф на п2 больше 5
Comench
Comench
сегодня в 00:53
Болонью с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
Рома была никакущая!!! Болонья больше хотела победить и заслуженно победила!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:50
Это пощечина.
beefs
beefs
сегодня в 00:46
Ну и дела...
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 00:43
Болонью с победой!
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