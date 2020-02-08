«Айнтрахт» отправил пять мячей в ворота «Аугсбурга»

«Айнтрахт» одержал победу над «Аугсбургом» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
«Айнтрахт» (28) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Аугсбург» (26) - 11-й.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Аугсбург» 5:0 (1:0)
Голы: Чендлер 37, Чендлер 48, Андре Силва 55, Костич 89, Костич 90
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам (Хасэбе 30), Хинтереггер, Н'Дика, Чендлер, Илсанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде 67), Андре Силва (Пасьенса 84)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Аугсбург»: Кубек, Едвай (Лихтштайнер 74), Гаувелеув, Удуохай, Макс, Хедира, Байер, Рихтер (Саренрен-Бази 81), Варгас, Финнбогасон (Левен 65), Нидерлехнер
Главный тренер: Шмидт Мартин.
Предупреждение: Н'Дика 67
Судья: Грефе Мануэль.
В прошлом туре «Айнтрах» сыграл вничью с «Фортуной».