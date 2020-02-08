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«Айнтрахт» отправил пять мячей в ворота «Аугсбурга»

сегодня, 00:27
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)5 : 0Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

«Айнтрахт» одержал победу над «Аугсбургом» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Айнтрахт» (28) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Аугсбург» (26) - 11-й.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Аугсбург» 5:0 (1:0)
Голы: Чендлер 37, Чендлер 48, Андре Силва 55, Костич 89, Костич 90

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам (Хасэбе 30), Хинтереггер, Н'Дика, Чендлер, Илсанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде 67), Андре Силва (Пасьенса 84)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Аугсбург»: Кубек, Едвай (Лихтштайнер 74), Гаувелеув, Удуохай, Макс, Хедира, Байер, Рихтер (Саренрен-Бази 81), Варгас, Финнбогасон (Левен 65), Нидерлехнер
Главный тренер: Шмидт Мартин.

Предупреждение: Н'Дика 67

Судья: Грефе Мануэль.

В прошлом туре «Айнтрах» сыграл вничью с «Фортуной».

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:01
полный капут!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:51
Айнтрахтнули по полной!!!
drug01
drug01
сегодня в 00:37
Уверенная победа !
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:33
Много
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