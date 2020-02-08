ГлавнаяНовости

«Фрайбург» отстоял победу во встрече с «Хоффенхаймом»

сегодня, 19:22
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург1 : 0Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Фрайбург» одолел «Хоффенхайм» в матче 21-го тура Бундеслиги. Хозяева (32 очка) занимают восьмое место в таблице, «деревенские» (33 балла) - седьмые.

Фрайбург, стадион Шварцвальд

«Фрайбург» - «Хоффенхайм» 1:0 (1:0)
Голы: Вальдшмидт 40 (пенальти)

«Фрайбург»: Шволов, Шмид, Кох (Гульде 28), Хайнц, Гюнтер, Абраши, Хефлер, Квон (Грифо 83), Хелер, Петерсен, Вальдшмидт (Хаберер 72)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

«Хоффенхайм»: Пентке, Кадержабек, Пош (Бебу 60), Бичакчич, Хюбнер, Сков (Байер 88), Руди (Ларсен 82), Гриллитш, Самассеку, Баумгартнер, Даббур
Главный тренер: Шройдер Альфред.

Предупреждения: Даббур 39, Хелер 39, Руди 66, Хефлер 77, Хюбнер 80, Абраши 90+2

Судья: Яблонски Свен.

Ранее «Айнтрахт» отправил пять мячей в ворота «Аугсбурга».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном»
Сегодня, 19:27 ВидеоКомментарии3
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Фиорентину»
Сегодня, 18:56 ВидеоКомментарии7
«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел МЮ в таблице
Сегодня, 17:24 Комментарии11
«Леганес» уступил «Леванте»
Сегодня, 16:55 ВидеоКомментарии3
«Спартак» обыграл «Партизан» и стал обладателем Кубка Париматч Премьер
Сегодня, 15:53 Комментарии161
«Крылья Советов» с двумя удалениями обыграли «Нефтехимик»
Сегодня, 13:54 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:26
В этом сезоне Фрайбург боеспособен.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 19:23
Фрайбург с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100