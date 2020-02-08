«Фрайбург» отстоял победу во встрече с «Хоффенхаймом»

«Фрайбург» одолел «Хоффенхайм» в матче 21-го тура Бундеслиги. Хозяева (32 очка) занимают восьмое место в таблице, «деревенские» (33 балла) - седьмые.
Фрайбург, стадион Шварцвальд
«Фрайбург» - «Хоффенхайм» 1:0 (1:0)
Голы: Вальдшмидт 40 (пенальти)
«Фрайбург»: Шволов, Шмид, Кох (Гульде 28), Хайнц, Гюнтер, Абраши, Хефлер, Квон (Грифо 83), Хелер, Петерсен, Вальдшмидт (Хаберер 72)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
«Хоффенхайм»: Пентке, Кадержабек, Пош (Бебу 60), Бичакчич, Хюбнер, Сков (Байер 88), Руди (Ларсен 82), Гриллитш, Самассеку, Баумгартнер, Даббур
Главный тренер: Шройдер Альфред.
Предупреждения: Даббур 39, Хелер 39, Руди 66, Хефлер 77, Хюбнер 80, Абраши 90+2
Судья: Яблонски Свен.
Ранее «Айнтрахт» отправил пять мячей в ворота «Аугсбурга».