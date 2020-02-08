«Верона» - «Ювентус»: Игуаин и Роналду выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Вероны» и «Ювентуса» на матч 23-го тура чемпионата Италии.
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Велозу, Амрабат, Лазович, Пессина, Цаканьи, Борини.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста, Игуаин, Криштиану Роналду.
Ранее «Аталанта» обыграла «Фиорентину».
Снова будет 90 минут падать и просить(((
Даешь три пенальти?
В том туре два вроде было,в позапрошлом один!!
Снова будет 90 минут падать и просить(((
Даешь три пенальти?
В том туре два вроде было,в позапрошлом один!!