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«Верона» - «Ювентус»: Игуаин и Роналду выйдут на поле с первых минут

сегодня, 22:15
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:45 Не начался

Стали известны стартовые составы «Вероны» и «Ювентуса» на матч 23-го тура чемпионата Италии.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Велозу, Амрабат, Лазович, Пессина, Цаканьи, Борини.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста, Игуаин, Криштиану Роналду.

Ранее «Аталанта» обыграла «Фиорентину».

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220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:26
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 22:25
    Удачи Вероне над кабинетом!
    max74
    max74
    сегодня в 22:21
    Н
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