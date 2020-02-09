Щесны - о поражении от «Вероны»: «Мы поплатились за ошибки»

Голкипер «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia прокомментировал поражение от «Вероны» в 23-м туре Серии А.

Это неприятное поражение. Мы поплатились за ошибки, мы не были осторожны на конкретном этапе игры, нам необходимо понять, что произошло.

Наша мотивация все еще с нами, мы хорошо выступаем на домашней арене, однако на выездах у нас есть трудности. Я думаю, что это ментальный аспект. Мы должны над этим поработать, потому что смущает то, что команда с таким классом игроком упускает такие возможности.