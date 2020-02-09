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Щесны - о поражении от «Вероны»: «Мы поплатились за ошибки»

сегодня, 13:14
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны в интервью Sky Sport Italia прокомментировал поражение от «Вероны» в 23-м туре Серии А. 

Это неприятное поражение. Мы поплатились за ошибки, мы не были осторожны на конкретном этапе игры, нам необходимо понять, что произошло. 

Наша мотивация все еще с нами, мы хорошо выступаем на домашней арене, однако на выездах у нас есть трудности. Я думаю, что это ментальный аспект. Мы должны над этим поработать, потому что смущает то, что команда с таким классом игроком упускает такие возможности. 

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Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 13:29
Ваша ошибка заключается в том, что не подкупили судью в этом матче
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 13:22
как мы видим,основной постулат,заключающийся в игре на статистику кристины имеет недостатки
что прокатило с великим кальяри,не прошло с великой вероной,в итоге кристина счастлив его армия глоров вспотела,а старушка барахтается на месте,как .. в проруби
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